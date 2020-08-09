В Китае еще один человек умер от чумы: что случилось

В городе ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность. Фото: Reuters

В городе Баян-Нур на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия) от бубонной чумы скончался еще один человек.

Из-за угрозы распространения заболевания власти ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, которая будет действовать до конца 2020 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на государственные СМИ Китая

Территорию, где жил умерший пациент закрыли.

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Сейчас 7 человек, контактировавших с умершим отправили на карантин.

В китайской провинции Внутренняя Монголия зарегистрировали смерть местного жителя от кишечной формы чумы. В регионе объявили карантин. Мужчина умер еще в воскресенье в результате отрыва тромба от стенки сосуда.