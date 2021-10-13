Из-за брекзита британцы могут остаться без рождественских подарков

Контейнеры перенаправляются в другие порты Европы, так как Феликстоу сталкивается с перегруженностью / BAV MEDIA

Великобритания столкнется с пробелами к Рождеству, поскольку контейнеры с игрушками и электротоварами отвезены неразгруженными из крупнейшего порта страны. Склады переполнены и не могут больше принимать товары.

Судоходные компании отводят суда от британского порта Феликстоу после того, как там закончились складские помещения. Порт возле города Саффолк обычно обрабатывает около 36% импорта и экспорта британских контейнеров, большую часть которых составляют игрушки и мебель. Об этом пишет The Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания осталась без топлива – 90% заправок пустые

Проблему описали как "идеальный шторм", вызванный нехваткой водителей грузовиков для перевозки контейнеров, из-за брекзита и оттока европейских водителей, ограничений в портах с причин пандемии и резкого увеличения импорта.

Корабли из Феликстоу перенаправят в другие европейские порты, где для поставок в Великобританию будут использовать более мелкие суда. Некоторые из крупнейших судов с 20 тыс. контейнеров ожидали возле Феликстоу до недели времени.

Британии не хватает около 100 тыс. водителей. Затронуты ряд секторов - от розничной торговли до вывоза мусора. Правительство недавно привлекло военных для помощи в доставке топлива на заправки и выдало некоторое количество виз иностранным водителям.

Раньше также производители продуктов питания и супермаркеты Великобритании предупреждали, что пустые полки могут сохраниться в течение сезона отпусков в конце года, если правительство не примет мер для облегчения нехватки рабочих рук и водителей грузовиков, вызванную брекзитом и пандемией.