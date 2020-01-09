"Будут новые провокации" – как будет развиваться обострение между США и Ираном

К чему приведет конфликт на Ближнем Востоке. Фото: mind.ua

Последнее заявление Трампа больше свидетельствует о примирении, чем об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"После убийства Сулеймани и ракетных ударов Ирана по территории Ирака у США есть два варианта. Идти на дальнейшую деэскалацию или, наоборот, снять градус напряжения, что они и сделали. Соответственно далее стороны попытаются взять небольшую паузу и говорить между собой через посредников", – говорит Илья Куса.

Как убийство Сулеймани и ответ Ирана повлияют на ситуацию в регионе?

Кризис между Ираном и США продолжится, поскольку не видно предпосылок, при которых они сейчас могут сойтись. Страны до сих пор считают, что они имеют преимущество друг над другом, а пока такое ощущение остается, они не пойдут на уступки. Поэтому гибридное противостояние продолжится и на короткий срок сейчас ситуация стабилизируется. Но дальше могут быть новые провокации. Далее возможна война на территории третьих стран, диверсионно-подрывные операции, взаимные санкции, торговые ограничения, словесные дипломатические перепалки. Сейчас главным направлением этой борьбы станет Ирак. Это будет битва за вывод американских войск из Ирака. Для Ирана это приоритетно сделать еще до конца года. И таким образом полностью завершить ситуацию в Ираке, которая началась еще в 2003 году.

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Почему США решило пойти на этот шаг?

Они считали, что таким образом ослабят Иран. Во-вторых, что убийство высокопоставленного генерала покажет, что Иран уязвим и слаб. Соответственно,это побудит людей выйти на улицы и свергнуть этот режим. И, конечно, это связано с выборами и используется Трампом, чтобы повышать свой рейтинг и отвлекать людей от информационного шума по поводу импичмента. И также влияние антииранских радикалов, присутствующих в администрации Трампа среди его советников в большом количестве. Они считают, что только вооруженное давление на Иран является приемлемым вариантом решения кризиса. И выступают против любых мирных реверансов.

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Насколько велика угроза масштабной войны? Может начаться третья мировая?

Угроза масштабной войны всегда сохраняется, так как даже если стороны не хотят такой войны, то все равно могут к ней привести. Никто не хотел Первой мировой, но она произошла. Поэтому вероятность есть, но она сейчас невелика. Последние три года до этого не доходило и ситуацию удавалось сдерживать, как вот теперь.

Как эта ситуация повлияет на Украину?

США одновременно будут заниматься всеми направлениями и векторами. И с Украиной отношения могут держаться на том же уровне поддержки. Но, если будет дестабилизация на Ближнем Востоке, это нам невыгодно. Это ударит по Украине в том числе. Экономически ударит, поскольку поднимутся цены на нефть, а мы ее импортируем. Гуманитарно, поскольку потоки беженцев, возможно в случае войны вокруг войны, ударят по Европе. Не утверждаю, что будут потоки беженцев в Украину. Но если будет новая неконтролируемая волна беженцев в Европу, то это еще больше погрузит Европейский Союз во внутренний кризис и наши позиции ослабнут, потому что у нас проблемы с Россией. Это усилит Россию, потому что любой хаос усиливает Россию. Тем более хаос, который приводит к ослаблению американских позиций на Ближнем Востоке. В этой истории как раз Россия выиграет. Украина сейчас должна делать все для того, чтобы призвать стороны к перемирию.

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Что будет, если докажут, что украинский самолет, упавший в Иране, сбили?

В зависимости от того, кто сбил, при каких обстоятельствах, было ли это по ошибке или умышленно. Украина в 2001 году тоже сбила гражданский авиалайнер. Если это ошибка и Иран возьмет на себя ответственность, то вопрос решится финансовой компенсацией и политическим заявлением с извинениями. Если это какая-то умышленная операция в контексте обострения, то здесь все сложнее. Когда происходят подобные трагедии на фоне какого-то вооруженного конфликта, то их расследовать сложно, потому что есть заинтересованные стороны, что-то скрывающие. Это нам покажет кейс МН-17. Пока не знаем причин. Западные СМИ публикуют, что их спецслужбы склоняются к версии технической неисправности. США могут использовать эту ситуацию, обвиняя Иран в том, что они сбили самолет, даже если этого не было. Иран же будет настаивать, что это техническая неисправность. Пока прошло мало времени. Предварительные результаты с самописцев должны быть обнародованы в течение недели. К тому не можем Иран подозревать в заговоре и тому подобном.

Поздно вечером 2 января США ликвидировали иранского генерал-майора 62-летнего Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации в Ираке 66-летнего Абу Махди аль-Мухандиса. 5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую другие страны прекратить любое иностранное военное присутствие. Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями. 5 января пообещал нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит любую атаку против Америки. Власти Ирана приняли законопроект, определяющий Соединенные Штаты и Пентагон террористическими организациями. А 8 января иранские военные силы обстреляли американские военные базы в Ираке близ города Ербиля. 9 января Дональд Трамп в обращении к американской нации заявил, что не пойдет на обострение с Ираном: