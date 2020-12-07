Аятолла, возможно, передал власть сыну

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи / Reuters

Верховный духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, возможно, передал власть сыну из-за ухудшения здоровья.

Об этом написал иранский журналист Мохаммад Ахвазе. Он известил, что его источники сообщили, что иранские власти обеспокоены ухудшением состояния здоровья верховного аятоллы. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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Высшая власть в Иране, которая принадлежит духовному лидеру, пожалуй, передана его сыну Мойтаби Хоссейну Хаменеи, который сейчас руководит многими важными отделам разведки и безопасности.

2009-го издание The Guardian назвало сына аятоллы - опекуном верховного лидера. Многие европейские источников указали на Мохтабу Хоссейна Хаменеи как на преемника аятоллы.

Ахвазе пишет, что непонятно, насколько резко ухудшилось здоровье духовного лидера в последнее время. Предполагают, Хаменеи страдает раком предстательной железы. Из-за ухудшения здоровья верховный аятолла отменил встречу с президентом страны Хасаном Рухани.

Хаменеи - верховный духовный лидер Ирана с 1989 года, когда заменил на этом посту основателя Исламской республики, верховного аятоллу Руоллу Хомейни.

2014-го Хаменеи перенес операцию на простате. 2015 года впервые предположили, что он страдает раком предстательной железы.

По конституции Ирана, преемника верховного духовного лидера выбирает Ассамблея экспертов, состоящая из 88 аятолл.

Верховный аятолла - высший руководитель Ирана. Он определяет общую политику, является верховным главнокомандующим вооруженными силами, руководителем военной разведки, назначает людей на ключевые посты - председателей судов, руководителей полиции и командует всеми родами войск, а также избирает 6 из 12 членов Совета стражей исламской революции. 2-м по значимости лицом является президент. Он - гарант конституции и глава исполнительной власти. Решения по ключевым вопросам принимаются только после одобрения высшим руководителем.