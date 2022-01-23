Австрийцы провели акцию в поддержку Украины

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В Вене провели акцию солидарности с Украиной, где осудили агрессивную политику России.

Об этом сообщает "Укринформ".

Организовала мероприятие венская общественная организация Vienna Goes Europe. В нем приняли участие австрийские политические и общественные деятели, украинская диаспора, представители Грузии, Белоруссии и российского демократического движения.

"Для нас сейчас очень важно продемонстрировать солидарность с Украиной и украинским народом, поскольку ситуация очень напряженная. Путин играет партию шахмат в Европе, двигая фигурами, как хочет. Ему нужно дать четко понять, что он не может менять границы. Независимость Украины или других стран не является предметом обсуждения", - заявила президент Vienna goes Europe Кати Шнебергер.

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Депутат Национального совета Австрии, председатель парламентской "группы дружбы" с Украиной Гельмут Брандштеттер еще раз, как и в парламенте несколько дней назад, отметил серьезные последствия, которые будет иметь российская агрессия.

Участники также осудили массовые нарушения прав человека в РФ.

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил поддержку запуску газопровода "Северный поток-2". 49-летний Нехаммер сменил Себастьяна Курца и Александра Шалленберга – ряд глав правительств, возглавлявших Австрию. Негаммер говорил, что санкции против газопровода из-за ситуации на российско-украинской границе повредят Евросоюзу.