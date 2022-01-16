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воскресенье, 16 января 2022 03:37

Тысячи людей протестовали против вакцинации в Австрии

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Тысячи людей протестовали против вакцинации в Австрии
В Австрии акции против обязательной вакцинации проходят каждые выходные уже третий месяц. Фото: "Укринформ"

В столице Вене в очередной раз прошла акция против мер борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает "Укринформ".

Против обязательной вакцинации на улицы вышли тысячи человек. Противники COVID-прививки, которую правительство планирует ввести с февраля, прошли маршем по главной улице. "Они несли транспаранты и выкрикивали лозунги против вакцинации и других правительственных мер", - говорится в сообщении.

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Участие в демонстрации, по данным полиции, приняли 27 тыс. человек. За порядком следили около 1 тыс. правоохранителей. Полицейские составляли протоколы из-за отсутствия масок. Таких нарушителей обнаружили около 600 человек.

В Вене такие акции проходят регулярно, начиная с ноября.

На акции протеста против принудительной вакцинации и новых пропусков во французских городах вышли 105,2 тыс. человек. Самые большие демонстрации прошли в Париже. Там на улицы вышли около 18,2 тысяч участников.

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