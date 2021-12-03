После семи недель на посту, канцлер Австрии заявил, что уйдет в отставку

Канцлер Австрии Александр Шалленберг / PAP

Через семь недель после приведения к присяге новый канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку.

Шалленберг, ранее занимавший пост министра иностранных дел, стал главой правительства. В четверг, 2 декабря, политик заявил, что намерен покинуть пост. Он подчеркнул, что захват власти в партии и правительстве никогда не был его целью. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"Я твердо убежден, что обе должности - главы правительства и главы правящей партии - следует быстро занять другому человеку", - сказал он.

Шалленберг добавил, что в сложный для правительства и партии период он был готов занять пост канцлера. Он выразил готовность уйти с поста канцлера, как только станет ясно, кто возглавит "Австрийскую народную партию".

По сообщениям австрийских СМИ, нынешний министр внутренних дел Карл Нехаммер должен стать главой партии, а он станет новым канцлером. На пятницу, 3 декабря, запланировано заседание партии.

Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, уходит из политики. С таким заявлением 35-летний политик, выступил в четверг, 2 декабря. Причиной решения Курц называет рождение первенца.