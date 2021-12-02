Коррупционный скандал: экс-канцлер Австрии заявил об уходе из политики

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 180
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2106
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4068
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1089
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 459
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 936
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 351
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1377
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 4014
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
8
38
9
13
У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
Папа со Спайдерменом, синие псы и полет коровы: Reuters отобрали причудливые фото года
Папа со Спайдерменом, синие псы и полет коровы: Reuters отобрали причудливые фото года
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
Видео
Все видео
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 1926
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2133
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2610
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3942
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 621
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
четверг, 02 декабря 2021 15:00

Коррупционный скандал: экс-канцлер Австрии заявил об уходе из политики

  Комментировать
Коррупционный скандал: экс-канцлер Австрии заявил об уходе из политики
Австрийские СМИ считают вероятным преемником Курца на посту лидера партии министра внутренних дел Карла Негаммера. Фото: Reuters

Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, уходит из политики.

С таким заявлением 35-летний политик, который до сих пор является лидером консервативной Австрийской народной партии, выступил в четверг, сообщает Kronen Zeitung. Причиной своего решения Курц называет рождение первенца.

"Я принимал неправильные решения. Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками, со всем, что за ними следует. И я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что обвинения против меня являются ложными", - сказал он.

Курц занимал должность канцлера с 2017-го. Он подал в отставку в начале этого года. В октябре Курца сменил на посту канцлера глава МИД Александр Шалленберг.

Объявляя об отставке с поста лидера партии, Курц отметил, что последние несколько месяцев были для него "защитой от обвинений и судебных разбирательств, а не соревнованием за лучшие идеи". По его словам, это нормально для политики, но лично для него стало "изнурительным опытом".

Австрийские СМИ считают вероятным преемником Курца на посту лидера партии министра внутренних дел Карла Негаммера. В пятницу по этому поводу состоится заседание руководства партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С экс-канцлера Австрии сняли неприкосновенность и будут судить за возможную коррупцию

Курца обвиняют в использовании государственных денег для оплаты опросов, которые повышали его имидж. Прокуратура подозревает, что в обмен на публикацию хороших для него опросов и других положительных репортажей, большой австрийский таблоид получил прибыльную рекламу.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца. Прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его партии. Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, свергнувшего его прежнее правительство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коррупционный скандал: экс-канцлер Австрии заявил об уходе из политики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 15049
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 14068
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 9180
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 9063
Тысячи людей вышли на Майдан
Тысячи людей вышли на Майдан
14
 Просмотров: 5796
Мир
В Кремле "подгорело" после заявления Зеленского о Крыме
В Кремле "подгорело" после заявления Зеленского о Крыме
Издание Bloomberg назвало 50 самых влиятельных людей года
Издание Bloomberg назвало 50 самых влиятельных людей года Просмотров: 126
Папа Римский собирается посетить Украину: начались приготовления
Папа Римский собирается посетить Украину: начались приготовления Просмотров: 315
МИД проверяет информацию о задержании украинских "шпионов" российской ФСБ
МИД проверяет информацию о задержании украинских "шпионов" российской ФСБ Просмотров: 144
ФСБ заявила о задержании "агентов СБУ"
ФСБ заявила о задержании "агентов СБУ" Просмотров: 370
Больше всего комментируют
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
3
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Голосов: 2871
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть