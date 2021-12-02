Коррупционный скандал: экс-канцлер Австрии заявил об уходе из политики

Австрийские СМИ считают вероятным преемником Курца на посту лидера партии министра внутренних дел Карла Негаммера. Фото: Reuters

Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, уходит из политики.

С таким заявлением 35-летний политик, который до сих пор является лидером консервативной Австрийской народной партии, выступил в четверг, сообщает Kronen Zeitung. Причиной своего решения Курц называет рождение первенца.

"Я принимал неправильные решения. Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками, со всем, что за ними следует. И я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что обвинения против меня являются ложными", - сказал он.

Курц занимал должность канцлера с 2017-го. Он подал в отставку в начале этого года. В октябре Курца сменил на посту канцлера глава МИД Александр Шалленберг.

Объявляя об отставке с поста лидера партии, Курц отметил, что последние несколько месяцев были для него "защитой от обвинений и судебных разбирательств, а не соревнованием за лучшие идеи". По его словам, это нормально для политики, но лично для него стало "изнурительным опытом".

Австрийские СМИ считают вероятным преемником Курца на посту лидера партии министра внутренних дел Карла Негаммера. В пятницу по этому поводу состоится заседание руководства партии.

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Курца обвиняют в использовании государственных денег для оплаты опросов, которые повышали его имидж. Прокуратура подозревает, что в обмен на публикацию хороших для него опросов и других положительных репортажей, большой австрийский таблоид получил прибыльную рекламу. В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца. Прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его партии. Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, свергнувшего его прежнее правительство.