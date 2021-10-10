Коррупционный скандал: канцлер Австрии ушел в вынужденную отставку

Курц остается главой партии. Фото: Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил вечером 9 октября о своей отставке.

На такой шаг глава правительства Австрии пошел из-за коррупционного скандала, получившего огласку в последние дни. Об этом Курц заявил на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

Отставка стала результатом давления на Курца со стороны партнеров по коалиции. Он в очередной раз отверг обвинения в свою сторону, но заявил, что все равно решил уйти с должности.

Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции, в пятницу провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призывали Курца уйти в отставку. В случае, если бы канцлер не согласился уйди с должности добровольно, "Зеленые" планировали подать вотум недоверия на специальной сессии парламента во вторник.

Сейчас стороны достигли компромисса. Коалиция сохраняется и подает на пост нового канцлера кандидатуру беспартийного политика Александра Шалленберга, возглавляющего МИД Австрии. Курц остается главой консервативной "Австрийской народной партии".

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В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца. Прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его партии. Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.