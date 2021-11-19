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пятница, 19 ноября 2021 07:17

С эксканцлера Австрии сняли неприкосновенность и будут судить за возможную коррупцию

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С эксканцлера Австрии сняли неприкосновенность и будут судить за возможную коррупцию
Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц в парламенте / Reuters

Австрийский парламент в четверг, 18 ноября, снял неприкосновенность эксканцлера Себастьяна Курца, позволив расследовать дело о его возможной коррупции.

Расследуемые обвинения повлекли его отставку с должности канцлера. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Правоцентристская "Австрийская народная партия", к которой принадлежит Курц, поддержала снятие с него иммунитета и разрешила расследование. Сам он ранее призвал снять с него иммунитет, чтобы продолжить расследование, настаивая, что хочет бороться с "ложными" заявлениями, которые стоили ему должности.

Курца обвиняют в использовании государственных денег для оплаты опросов, которые повышали его имидж. Прокуратура подозревает, что в обмен на публикацию хороших для него опросов и других положительных репортажей, большой австрийский таблоид получил прибыльную рекламу.

35-летний политик также обвиняется в ложных заявлениях перед парламентским расследованием другого скандала с участием бывшего партнера по коалиции.

Курц отверг все обвинения. Несмотря на то, что скандалы заставили его уйти в отставку, он остается депутатом и главой партии.

Курц сделал бурную карьеру в австрийской политике. Стал министром иностранных дел, когда ему было всего 27 лет, и канцлером в 31 год.

Курц объявил 9 октября об отставке. На это решился из-за коррупционного скандала.

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