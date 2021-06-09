Россия требовала запретить форму сборной Украины

Новую форму сборной Украины по футболу представили 6 июня. В ней команда сыграет на чемпионате Европы, который стартует 11 июня.

На футболках пунктиром вышита карта страны с аннексированным Крымом. На воротничках лозунг "Слава Украине - Героям слава!".

- Это карта единой и неделимой Родины. Здесь Крым, Донецк, Луганск, Киев, Днипро, Львов, Одесса и все другие города и села, - говорит президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, 45 лет.

Россияне обратились с требованием запретить форму украинской сборной к Союзу европейских футбольных ассоциаций - УЕФА. Показали несколько телепрограмм, где оскорбляли наших игроков и тренеров. Называли Украину худшей командой чемпионата, предлагали снять свою сборную с соревнований в знак протеста.

- Это выражение некой политической позиции. Конфликт заложен, - говорит депутат Госдумы Дмитрий Свищев, 52 года. - Эти футболки должны быть запрещены.

В УЕФА отклонили претензии РФ. Форма согласована с нами, ответили.

- Хотел бы посоветовать российским "экспертам" заняться допинговыми делами, по которым их спортивным сборным запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном России, - говорит бывший тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич, 70 лет. - Их наглые требования относительно изображение карты на наших футболках не выдерживают критики. Сами оккупировали украинскую территорию, а теперь смеют что-то комментировать.

На чемпионате Европы Украина стартует 13 июня матчем со сборной Нидерландов. Также в нашей группе Австрия и Северная Македония.