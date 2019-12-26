Политзаключенных и моряков президент встречал в аэропорту

11 украинских политзаключенных и 24 моряка вернулись из России в Украину в рамках обмена пленными между двумя государствами 7 сентября.

Украинцев из Москвы забирал президентский самолет Ан-148. В аэропорту "Борисполь" их встречали родственники и президент Владимир Зеленский. Последним по трапу спустился режиссер Олег Сенцов. Его россияне задержали в Крыму в 2014‑ом по обвинению в подготовке терактов, приговорили к 20 годам тюрьмы.

— Даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы далеко, — сказал 43-летний Олег Сенцов.

Моряки были в плену с 25 ноября 2018-го. Тогда россияне атаковали в Керченском проливе наши корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Суда РФ вернула 21 ноября. С них поснимали оборудование, кухню, даже туалеты.

Политзаключенные прошли лечение в государственном медучреждении "Феофания", были на реабилитации в Литве. Государство выплатило каждому по 100 тыс. грн.

Фонд Виктора Пинчука купил в Киеве квартиры Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху, Артуру Панову и Алексею Сизоновичу.

6 октября Олег Сенцов издал книгу "Маркетер", которую написал в тюрьме. В конце ноября в Европарламенте в бельгийском Брюсселе получил премию им. Андрея Сахарова. Ее вручают с 1988 года за защиту прав человека и развитие демократии.

Моряки вернулись на военную службу. От фонда Виктора Пинчука каждый получил двухкомнатную квартиру в одной из многоэтажек Одессы.