Подорвали ректора университета

Утром 4 сентября в Тернополе подорвали ректора Национального университета 54-летнего Андрея Крысоватого. Взрывчатку прикрепили на воротах двора. Сработала, как только ректор взял ее. Ему раздробило левую руку, посекло осколками. Покалечило и жену Оксану Ивановну, 55 лет.

— Сработало самодельное устройство, напичканное проводами и гвоздями, — рассказывает Александр Богомол из областной полиции. - Это не просто предупреждение, поражающие элементы могли убить. Такую взрывчатку сможет сделать только профессионал. На записях с камер видно, что неизвестный принес ее к дому около двух ночи. На дворе также нашли записку: "Подарок от нас. Memento mori (латинское изречение, что означает "помни о смерти". - ГПУ), ректор, memento mori". Никаких угроз мужчина не получал.

Следователи рассматривают несколько версий покушения. Первая - профессиональная деятельность Андрея Крысоватого. Должность ректора он занимает шестой год. Его называют одним из самых богатых ректоров Украины с задекларированными доходами, после проведенного журналистского расследования. Неоднократно попадал в скандалы. Самый громкий был в 2016-ом, когда разоблачили фирму и квартиру жены в Киеве, которую он не указал в декларации.

Вторая версия — вымогательство денег. На это указывает записка, которую нашли на месте происшествия. Не исключают, что покушение произошло из-за конфликтов, связанных с землей университета.

В полиции также говорят о возможной связи со взрывом, который произошел в городе 3 августа.

Тогда подарочную коробку оставили на капоте "Ниссана Кашкай" жены экс-заместителя городского головы Тернополя Владимира Каминского. Покалечили прохожего, который хотел открыть ее из любопытства.

— Эти случаи могут быть связаны, — добавил Богомол. - Каких-то конфликтов между обоими пострадавшими пока не видим.