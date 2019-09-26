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пятница, 27 сентября 2019 00:55

Октябрь будет сухой

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Начало октября в Украине будет теплым и солнечным. Дожди ожидаются в середине месяца.

- Температура воздуха будет постоянно колебаться, - говорит синоптик 43-летняя Наталья Голеня из Укргидрометцентра. - Во всех регионах - от 15 до 20 градусов тепла, на юге - до 25. Дожди время от времени будут идти в западных и северных областях. Будут кратковременными. На остальной территории - сухо.

В последние дни сентября небольшие дожди пройдут в центральных областях и на юге вдоль побережья.

- С каждым днем будет холоднее, - говорит 53-летняя Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института. - Температура воздуха к концу месяца упадет до нуля. Для второго месяца осени это нормально. Проблема в том, что в течение октября будет мало дождей. Дефицит осадков почувствуют жители Одесской, Николаевской, Винницкой областей. Почвенная засуха повлияет на будущий урожай. Одновременно на фоне теплой осени есть риск, что в Украину могут прийти мощные циклоны. Вероятны смерчи и ливни, которые могут привести к паводкам. Причина этому Средиземное море, которое слишком нагрелось за лето.

Народные синоптики не согласны с традиционными. Октябрь прогнозируют холодный и дождливый.

- До 10 октября температура днем будет достигать 17-20 градусов тепла, - говорит народный синоптик 79-летний Леонид Горбань. - Вообще октябрь ожидается сырой, дождей будет идти достаточно. 2-3 октября возможны сильные ливни. Вероятны кое-где бури с сильным ветром. Похолодает до 8-11 градусов тепла. Возможны заморозки на почве.

Автор: Татьяна САРАХАН
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