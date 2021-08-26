"Мы запустили новую волну коронавируса"

- После новой волны коронавируса в Украине должен сформироваться коллективный иммунитет до конца года. Со временем болезнь станет восприниматься, как обычный грипп, - говорит министр здравоохранения 2014 года Олег МУСИЙ, 56 лет.

Новую вспышку инфекции прогнозируют осенью. Ее спровоцирует индийский штамм "Дельта", который распространяется в Украине. Его в основном завозят те, кто возвращается в Украину из России, заявляли раньше медики.

- Будет серьезное увеличение заболеваемости. Важно сейчас максимально вакцинировать людей старше 60 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Среди этих людей высокий риск смерти, - продолжает Мусий. - Детям вакцинация не требуется (в Украине начали вакцинировать несовершеннолетних с хроническими заболеваниями или по направлению семейного врача. - ГПУ). Потому что вакцины от коронавируса еще полностью не исследованы. Они пригодны только для экстренного применения.

- После празднования Дня Независимости все понимают, что мы запустили волну коронавируса. Неизвестно, будет ли она большая, - говорит львовский врач Тарас Жиравецкий, 41 год. - Нужно начать проверять быстрыми тестами большие коллективы. Так делают в Германии. Для вакцинации 60 процентов взрослых украинцев нам понадобится еще более чем полгода.

На 26 августа более 5 млн украинцев получили первую дозу вакцины. Более 3,1 млн вакцинированы полностью. Все регионы находились в зеленой зоне карантина.

С 20 августа страны Евросоюза начали признавать украинские ковид-сертификаты в приложении "Дія". Их владельцы могут путешествовать по Европе. Электронную справку получат все, кто имеет приложение и был вакцинирован двумя дозами любой доступной в Украине вакциной - "Модерна", "Пфайзер", "Коронавак" или "АстраЗенека".

Кроме зарубежного сертификата, в "Дію" будет приходить цифровой документ для внутреннего пользования. Его будут предъявлять после введения в стране жесткого карантина.

Будет содержать данные о человеке, название и дату получения вакцины, фото.

- Электронные справки можно сформировать без обращения к семейному врачу, - рассказывает депутат Киевсовета от "Голоса" Тарас Козак, 51 год. - Следует зайти в меню "Услуги" в "Дії". Там выбираете внутреннюю или зарубежную справку. Вторую тоже можно, но не сразу. Начнется фотоидентификация человека. Сертификат появится автоматически.