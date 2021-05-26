Европа начала продавать Украине оружие

В течение 2021 года Украина планирует потратить 10 млрд грн на вооружение для военных. В армию поступает модернизированная и новая техника, которой еще не было. С начала года получили ракетный комплекс "Нептун", польские грузовики "Стар" и броневики "Онцила".

В прошлом году военным закупили за счет госбюджета 11381 комплект связи, три боевых корабля и 1143 единицы вооружения. Авиапарк пополнился 20 летательными аппаратами - вертолетами и беспилотниками.

15 марта Военно-морским силам передали первые образцы берегового ракетного комплекса "Нептун". Пока не имеют боевых ракет, только макеты.

- Ракетный комплекс нужен, чтобы наши специалисты отработали на них, как на тренажерах, - говорит командующий флотом, контр-адмирал 45-летний Алексей Неижпапа.

К 2025 году в Военно-морских силах сформируют три дивизиона, которые смогут уничтожать надводные цели в Азовской и Черноморской операционных зонах.

- Комплекс "Нептун" усиливает обороноспособность Украины на море, - говорит военный эксперт Тарас Чмут, 29 лет. - Его ракеты летают и попадают. Но есть два момента: он дорогой, и российские корабли имеют против него сильную противовоздушную оборону. Нам надо сосредоточиться на изготовлении ракет, которые могут полететь в ответ.

С 2014 года Украина покупает в Польше боеприпасы и средства защиты. С начала этого года стала закупать новую технику.

В апреле Вооруженные силы получили бронированные машины "Онцила". Это - польская версия украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б", которую производят во Львове, но из более прочной стали и с лучшими агрегатами. Стоит 8,7 млн грн. В Польше заказали 24 бронетранспортера.

- "Онцилу" закупили, потому что доработана лучше чем "Дозор". Более качественная марка стали, двигатель и салон. Комплектующие доставлены из всей Европы, - говорит военный эксперт Руслан Богданов, 33 года. - Главное тут другое. Это первые автомобили, которые мы закупили в Европейском Союзе. Европа разблокировала продажу оружия Украине. До сих пор нам продавали только неликвид и боеприпасы. И то по серым схемам через Болгарию и Грузию.

К лету ВСУ должны получить из Польши несколько военных грузовиков "Стар". Если те пройдут соответствующие тесты и исследования, их будут закупать и менять старые советские ГАЗ-66.

В середине апреля военные части связи различных видов получили французские грузовика "Рено Тракс 4х4". Автомобили укомплектованные фургонами со специальным оборудованием, придут на смену устаревшим радиостанциям на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66.

Централизованно начали покупать беспилотники "Лелека-100". 11 мая на вооружение поступил авиационный комплекс.

Может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.

Эта разработка от украинской компании "Девіро''. Около 100 таких машин уже воевали на передовой на Донбассе.

Из США прибудут два катера

В начале мая Житомирский бронетанковый завод передал в войска партию модернизированных боевых машин пехоты, которые закупили в прошлом году в Чехии. В апреле Киевский бронетанковый завод отдал механизированным бригадам модернизированные танки Т-72.

К концу месяца из американского порта Балтимор в Украину отправят два американских катера типа "Айленд". Их должны получить ВМС в рамках военной помощи от правительства США. Корабли называются "Сумы" и "Фастов", уже сформированы экипажи.

Также из Штатов передали партию вещей военного назначения. Самолет доставил системы управления и связи, запасные части к автомобилям ''Хаммер'', медицинское и тактическое снаряжение.