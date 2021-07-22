Андрей Беляев погиб во время минометного обстрела

Днем 13 июля российские боевики на Донбассе атаковали защитников Украины из крупнокалиберных минометов и артиллерии, запрещенных минскими договоренностями. Били по селу Причепиловка Старобельского района Луганской области.





Улицы села и позиции украинских военных засыпали полсотни мин и снарядов. Попали в гараж, где стояла техника 57-й мотопехотной бригады им. Атамана Костя Гордиенко.



- Капеллан Женя Малисевич отошел от микроавтобуса "Фольксваген" за 10 минут до обстрела, - говорит руководитель "Капелланского патруля" Павел Царевский. - Это его спасло.







В результате обстрела погиб солдат 38-летний Андрей Беляев, еще трое получили ранения.



Андрей Беляев родом из города Никополь Днепропетровской области. У него был позывной "Белый".



- Пришел на войну в 2014-ом, добровольцем, - говорит военный журналист Александр Махов. - Тихий герой. Обычный, молчаливый, которых на войну ушли тысячи. В выдающихся боях не участвовал, но работу выполнял добросовестно.





17 июля Андрею Беляеву должно было исполниться 39 лет. Остались родители и трое несовершеннолетних детей.



19 июля в Харьковском ожоговом центре скончался солдат 29-летний Александр Горбенко. Получил ранения, имел ожоги 80% тела.



Весь день 15 июля российские наемники били из артиллерии и крупнокалиберных минометов по поселку Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. Атакуют его две недели подряд, потому что Россию раздражает название - до 1 июля называлось Новгородское.



Александр Горбенко родом из Кривого Рога на Днепропетровщине, на российско-украинской войне с 2014 года. Его отец Василий Холод - ветеран 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс".

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