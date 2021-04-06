Секс-контроль в Эмиратах: за что турист может попасть за решетку

В ОАЭ действуют строгие законы о порядочности. Фото: pixabay.com

На днях в ОАЭ разгорелся международный секс-скандал из-за обнаженной фотосессии девушек на балконе небоскреба, среди которых были и украински. Теперь им грозит крупный штраф и тюремное заключение до 6 месяцев.

Событие вызвало такой резонанс, потому что в ОАЭ живут по строгим законам о порядочности, регулирующих поведение и высказывания. Чтобы не испортить отдых заключением или штрафом, следует знать главные правила поведения в Эмиратах, передает obozrevatel.com.

В этой стране существует так называемое "правило среднего пальца" - грубая речь или жесты считаются преступлением и наказываются штрафом.

Объятия и откровенные поцелуи на публике тоже не допускаются, так как нарушают моральные нормы.

Можно попасть в тюрьму за неуплату счетов или использование поддельных чеков.

В Эмиратах женщине не позволено носить слишком откровенную одежду: платья выше колена, вещо обнажающие живот, плечи или спину.

Туристам нельзя разговаривать с местными женщинами, или заглядываться на них. Фотографировать жителей ОАЭ без их разрешения также категорически запрещено.

В течение священного для мусульман месяца Рамадана иностранцам рекомендуется не есть, не пить и не курить от восхода до заката в местах, где их могут увидеть мусульмане.

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Внебрачный секс в Эмиратах запрещен - нарушителей могут посадить в тюрму.

В ОАЭ нельзя садиться за руль том, кто употреблял алкоголь. И доза выпитого совсем не имеет значения.

Власти Эмиратов декларирует "нулевую терпимость" к любым наркотических препаратов. Нарушителей закона ждет крупный штраф или лишение свободы на длительный срок.

Препарат предназначен человеку врачом в другой стране, может быть запрещен в ОАЭ.

В Дубае, 5 апреля, в понедельник, задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками, которые позировали на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок. Моделей можно увидеть на групповом снимке с заголовком "Маленькая семья", где видно лица девушек.