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вторник, 06 апреля 2021 09:37

Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае для порносайта
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Задержанные модели возможно снимались для порносайта.
Фото: dailymail.co.uk
Задержанные модели возможно снимались для порносайта.
Екатерина Кошенко имеет несколько татуировок выше груди, по которым удалось ее идентифицировать.
Другую модель ДиануСофія также опознали по татуировке.
София Ткачук публиковала снимки с мест, в которых были другие упомянутые девушки-модели.

В Дубае, 5 апреля, в понедельник, задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками, которые позировали на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок.

Некоторых из них удалось идентифицировать, пишет Daily Mail.

Моделей можно увидеть на групповом снимке с заголовком "Маленькая семья", где видно лица девушек.

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СМИ удалось идентифицировать 19-летнюю Дарию Хорунженко из Полтавы, моделей Екатерину Кошенко и Софию Ткачук. Среди манекенщиц также были Анастасия Кашуба, визажистка из Киева Татьяна Борисенко и Марианна Федчук из Ужгорода.

Среди моделей заметили дочь российского бизнесмена и бывшего банкира. Однако она все отрицает.

Предполагается, что модели участвовали в съемках для израильской версии американского сайта для взрослых.

Среди задержанных женщин, которые снимались обнаженными на балконе небоскреба в Дубае ОАЭ, есть 11 украинок. Всего за решетку попали 18 человек, один из которых мужчина.

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Дата
06
апреля

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