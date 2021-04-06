Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае для порносайта

В Дубае, 5 апреля, в понедельник, задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками, которые позировали на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок.
Некоторых из них удалось идентифицировать, пишет Daily Mail.
Моделей можно увидеть на групповом снимке с заголовком "Маленькая семья", где видно лица девушек.
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СМИ удалось идентифицировать 19-летнюю Дарию Хорунженко из Полтавы, моделей Екатерину Кошенко и Софию Ткачук. Среди манекенщиц также были Анастасия Кашуба, визажистка из Киева Татьяна Борисенко и Марианна Федчук из Ужгорода.
Среди моделей заметили дочь российского бизнесмена и бывшего банкира. Однако она все отрицает.
Предполагается, что модели участвовали в съемках для израильской версии американского сайта для взрослых.
Среди задержанных женщин, которые снимались обнаженными на балконе небоскреба в Дубае ОАЭ, есть 11 украинок. Всего за решетку попали 18 человек, один из которых мужчина.
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