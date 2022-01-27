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Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
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Горнолыжные трассы комплекса Emily Resort запустили в тестовом режиме
Фото: Валерий Шмаков
Официальное открытие горнолыжных трасс состоится в следующем сезоне
Благодаря современным технологиям трассы будут доступны для катания круглый год
Услуги проката снаряжения еще нет
Здесь можно полюбоваться красотой гор Давидовской пряди

27 января в Винниках, в пяти километрах от центра Львова, в тестовом режиме запустили горнолыжные трассы комплекса Emily Resort. Покататься на лыжах и сноубордах собрались сотни горожан. Также с кресельного подъемника можно полюбоваться красотой гор Давидовской пряди.

Горнолыжный подъемник с тремя трассами для катания разной длины и сложности построили на склонах близ бывшего Винниковского озера. Правда, для этого вырубили часть деревьев в лесу рядом, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Благодаря современным технологиям трассы будут доступны для катания круглогодично, уверяют в Emily Resort. Также будет действовать спуск для тюбинга – надувных саней. Его обустроят уже после официального открытия горнолыжных трасс в следующем сезоне. К тому времени работу спусков будут только тестировать.

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Чтобы принять участие в тестовом катании, нужно было предварительно зарегистрироваться на сайте комплекса. Также посетителей заранее просили взять собственную экипировку. Так как услуг проката снаряжения еще нет. Не работают пока с посетителями и инструкторы.

Владельцем комплекса отдыха Emily Resort является семья бизнесмена и депутата Львовского областного совета Григория Козловского, по данным YouControl. В комментарии Gazeta.ua Козловский отказался назвать цены на электронные пропуски на подъемники, прокат снаряжения и услуги инструктора, которые будут действовать после официального открытия трасс.

"А вы скажете мне, какая будет ситуация в стране через неделю? Каков будет курс доллара, какова будет средняя зарплата? От меня это не зависит. Я не влияю на экономическую ситуацию в стране", – заявил бизнесмен.

Сейчас на Emily Resort можно покупать глинтвейн по 50 грн. за порцию. Например, в Буковеле средняя цена на напиток в три раза выше.

На территории комплекса отдыха также спроектировали крупнейший ивент-холл Украины площадью 1500 кв. м, отель на 166 номеров, СПА-центр, детские зоны, паркинг, тренажерный зал, бассейн и гидропарк – искусственное озеро с зоной отдыха. Также уже работает детская футбольная академия клуба "Рух".

Благодаря смягчению карантинных ограничений этой зимой любители активного отдыха на лыжах и сноубордах активно штурмуют горы. Соцсети изобилуют фотографиями длиннющих очередей туристов возле подъемников и комментариями со сравнением цен и сервиса на горнолыжных курортах Украины – раскрученных и не очень.

Gazeta.ua перечислила преимущества и недостатки популярнейших локаций – трассы, подъемники, инфраструктуру, дороги и развлечения.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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