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среда, 12 января 2022 15:40

К подъемникам километровые очереди: что происходит на украинских горнолыжных курортах
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Отдыхающих в Славском Львовской области возмущают дороговизна и отсутствие нормального сервиса
Фото: facebook.com/michael.shchur.3
Отдыхающих в Славском Львовской области возмущают дороговизна и отсутствие нормального сервиса
Отдыхающих в Славском Львовской области возмущают дороговизна и отсутствие нормального сервиса
Отдыхающих в Славском Львовской области возмущают дороговизна и отсутствие нормального сервиса
На Погоре скользкие улицы с грязью, водой и кусками льда

Украинский журналист Роман Винтонив, известный под псевдонимом Майкл Щур, пожаловался на условия отдыха в Славском Львовской области.

Его возмутили дороговизна и отсутствие нормального сервиса, написал он в Facebook.

Журналист описал ситуацию с подъемниками на горы Высокий Верх, Тростян и Погар. По его словам, все склоны функционируют отдельно и платить тоже нужно отдельно за каждый.

"Я не готов больше тратить свое время и деньги на это", - написал журналист.

Отметил, что начать активный отдых они решили с горы Высокий Верх, поскольку подъемник "Захар Беркут" выглядел внешне лучше других. Его стоимость составляет 900 грн за день и 550 грн - за полдня. Однако подъемник оказался весь ржавый и с потрескавшимся пластиком. В качестве альтернативы там предлагают отвезти на гору на снегоходах за 700 грн.

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"Я понял, зачем там снегоходы. Потому что некоторые из очереди шли к ним. Ремонтировать подъемник? Зачем? Лучше убивать трассу снегоходами. Впечатления от "Захара Беркута": жлобы заняли вершину и берут деньги за вход", - возмутился журналист.

Также он подчеркнул, что дорога на Тростян оказалась ужасающей, а чтобы подняться туда, нужен внедорожник. В то же время, подъемники оказались одноместными, что не подходило ему с дочерью, которая только учится кататься.

"И приготовьте 900 гривен за ски-пасс в день. Такое жлобство я видел разве что на "Захаре Беркуте". Ноль сервиса. Ноль комфорта", - написал Винтонов.

Также он пожаловался на дорогу на Погоре: скользкие улицы с грязью, водой и кусками льда. Наверх журналист решил не подниматься.

Автор: facebook.com/michael.shchur.3
  На Погоре скользкие улицы с грязью, водой и кусками льда
На Погоре скользкие улицы с грязью, водой и кусками льда

Драгобрат на Закарпатье - это любовь всех сноубордистов. Но чтобы спуститься со склона, нужно постоять в очереди к подъемнику, рассказала в Facebook туристка Саша Панасюк и поделилась фотографиями образовавшихся на подъемнике очередей.

Автор: facebook.com/sasha.panasyuk.kraevaya
  Чтобы спуститься с Драгобрата в Закарпатье - нужно два часа стоять в очереди на подъемник
Чтобы спуститься с Драгобрата в Закарпатье - нужно два часа стоять в очереди на подъемник

Она жалуется, что не все подъемники работали из-за сбоев электроснабжения. Поэтому и образовались очереди.

"Спустились целых три раза, в очередях на подъемники провели два часа", - написала Панасюк.

Львовская и Ивано-Франковская области, Закарпатье - наиболее туристические регионы Украины.

Кроме исторических достопримечательностей, природных парков и рекреационных зон, здесь предоставляют качественные и комфортные условия отдыха.

Особенно популярны зимние туры в Карпаты на Новый год и Рождество. Ведь местность поражает колоритом и традициями.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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