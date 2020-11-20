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пятница, 20 ноября 2020 23:00

"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
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Рекреационный объект возвели по случаю 155-летия со случаю рождения Митрополита
Фото: Валерий Шмаков
Скульптор объекта - Юлиан Савко. Архитектор - Михаил Федик
Отсюда открывается вид на горы Жупан (391 м.), Шиповник (336 м) и Лысовка (321 м.).
Рекреационный объект возвели по случаю 155-летия со случаю рождения Митрополита
Рядом - каптированный источник-водозабор, построен 1826г. В народе его называют "Цисарский колодец"

В лесопарке вблизи Винников возле Львова открыли историческую тропу митрополита Андрея Шептицкого. Рекреационный объект возвели по случаю 155-летия духовника.

Тропа создана на месте дорожки, которую подготовили монахи 1934 года для прогулок митрополита. Он приезжал сюда на дрезине по узкоколейке из Львова. Затем его возили по тропинке. Из-за болезни передвигался в коляске.

Чин освящения тропы провел Архиепископ Львовский Украинской греко-католической церкви Игорь Возняк.

"Шептицкий - это великан нашего народа, сделал для украинцев, как тогда называли русинов, очень много. Вспомним художественную школу Олексы Новакивского, которую поддерживал митрополит. Из нее вышли многие художники. Или же подвиг в спасении евреев во время Второй мировой войны. Он подвергался опасности, однако, спасения еврейских детей в своих палатах, считал большим делом чести, чем потерять свою жизнь. Также достойно представлял наш народ за рубежом. А это было непросто, потому что украинцы тогда не имели своего государства", - отметил архиепископ.

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По его словам, тропа является объектом экологического и религиозного туризма и должна служить просветительской цели. Имеет протяженность 500 метров. Выложенная камнем и оборудована двухуровневыми перилами.

Имеет смотровую площадку. Вдоль дорожки размещены 3 скульптуры митрополита с его цитатами. Над каждой скульптурой установлены отреставрированные металлические кресты с куполов Свято-Воскресенского храма, сооруженного в 1842-м в Винниках. Туда приезжал молиться Андрей Шептицкий.

Тропа разработана винниковским городским обществом "Просвита" имени Тараса Шевченко во главе с Любомиром Билоусом. Проект воплощен на средства благотворителей - семей Васюников, Козицкого, Синютки и Маркевичей.

Автор: Валерий Шмаков
  Тропа находится на грани горного хребта Розточье и Пасмового Побужья (чередование холмов и низменностей Малого Полесья сформированого талыми водами Окского ледника)
Тропа находится на грани горного хребта Розточье и Пасмового Побужья (чередование холмов и низменностей Малого Полесья сформированого талыми водами Окского ледника)

"За последние 5 лет украинцы узнали правду о нем. Пожалуй больше чем за все предыдущие десятилетия. Во многих уголках Украины почтили великого праведника. В его честь установлена ​​мемориальная доска в бывшем доме Центральной Рады, где он в 1917 году встречался с руководством украинского государства. В его честь названа улица в Киеве. Также в Национальной опере состоялась торжественная академия, где была поставлена ​​во главе с Василием Вовкуном оратория "Я тебя зову". А здесь в живописном уголке Винник члены оргкомитета, художники, строители и все, кто здесь бывал, чувствовали дух митрополита, энергию созидания и установку достойно завершать все начатые дела", - сказал в своей речи Иван Васюник - общественный и государственный деятель, награжденный орденом Андрея Шептицкого.

Тропа не появилось бы, если бы не было сотрудничества власти с обществом.

"Спасибо Олегу Синютке, что к 2015 году его не нужно было убеждать в важности начать это строительство. Нашел ресурсы председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. А скульптор Юлиан Савко и архитектор Михаил Федик вложили свои талант и любовь", - добавил Иван Васюник.

Тропа находится на грани горного хребта Розточье и Пасмового Побужья (чередование холмов и низменностей Малого Полесья сформировано талыми водами Окского ледника). Отсюда открывается вид на горы Жупан (391 м.), Шиповник (336 м) и Лысовка (321 м.).

"Я горд за Винники, потому объездил весь мир и такую ​​красоту как здесь непросто найти в Европе и Америке. Я бегал теми тропами когда был маленьким, но не догадывался, об истории этого места", - сказал тренер и меценат, почетный житель Винников Мирон Маркевич.

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У тропы построили колодец с ручной водопомпой. По словам Любомира Белоуса, вода имеет превосходные характеристики. Нет даже половины гранчино допустимой концентрации вредных веществ. Рядом - каптированный источник-водозабор, построен 1826г. В народе его называют "Цисарский колодец". Есть легенда, что во времена Австро-Венгрии цисарь (император — Gazeta.ua) приезжал сюда пить воду. Сегодня вода отсюда подается для питьевых нужд винникивчан.

"Это место, куда часто захочется прийти, спрятаться от городской суеты и проблем. Приходите сюда обязательно с детьми. Пусть для них эта тропа будет началом пути в жизни по заветам, которые внедрял, как его называли Большой Моисей. Говорил, что фонды отданы на подъем культуры и образования являются не расходами, а инвестициями. И всегда так делал - инвестировал в образование, церковь науку и детей", - отметил председатель облгосадминистрации Максим Козицкий.

Автор: Валерий Шмаков
  У тропы построили колодец с ручной Водопомпа. Из этого источника когда-то пил воду Андрей Шептицкий
У тропы построили колодец с ручной Водопомпа. Из этого источника когда-то пил воду Андрей Шептицкий

Вдоль тропы планируют расположить 11 скамеек и подвесные сиденья на смотровой площадке. Также информационные стенды. Кроме этого будет дооборудована нижняя входная зона, которая в свою очередь примыкает к узкоколейке. Тропа является пешеходной, но при необходимости по ней может ездить транспорт.

"Сердце древнего галицкого города наполняется радостью, что к нам снова возвращается Митрополит. Винники - это город, в котором появился первый памятник Тарасу Шевченко, город трех министров правительства УНР, город Митрополита Илариона, город, который дал более 5 тыс. бойцов Украинской галицкой армии. Мы в надежде, что это место откроет сердца любви и мудрости всем, кто придет сюда", - заявил мэр Винников Владимир Квурт.

"Убежден, что мы станем свидетелями момента, когда будет завершен процесс беатификации Андрея Шептицкого. Будем иметь не просто заместителя, к которому молимся и склоняем мысли, а украинского святого. Митрополит является не только главой УГКЦ но и выдающимся государственным деятелем. В период между двумя мировыми войнами Украина сохранилась там, где сохранилась Украинская греко-католическая церковь. Наше обязательство означить и беречь те места, к которым прикасалась рука и подвиг праведного Митрополита. Символически, что освящаем эту тропу накануне Дня Достоинства и Свободы. Для нас Митрополит должен быть и символом свободного украинца, который несмотря ни на что держал украинскую позицию", - подчеркнул нардеп Олег Синютка.

В бывших кельях костела Св. Казимира во Львове открыли Музей митрополита Андрея Шептицкого.

Собрал более полутысячи вещей митрополита Андрея, его брата блаженного Климентия, семьи Шептицких-Фредров.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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