Украина вошла в список самых доступных горнолыжных направлений в Европе

Эксперты проанализировали стоимость подбора и проживания на горнолыжных курортах по всей Европе. Фото: Pixabay

Зима – идеальное время для активного отдыха, таких как катание на лыжах или сноубордах. Туристы выбирают горнолыжные курорты по разным критериям, один из них – бюджет.

Поэтому британское издание The Travel Daily решило помочь поклонникам традиционного зимнего отдыха и составило рейтинг самых дешевых горнолыжных направлений Европы. Украина заняла второе место.

Исследование проводилось компанией LuxuryHotel.com. Эксперты проанализировали стоимость поездки и проживания на горнолыжных курортах по всей Европе.

3 самых дешевых страны для катания на лыжах

Венгрия, известная отдыхом в Будапеште и Дебрецене, была признана самой дешевой страной для катания на лыжах. Поездка на один из многочисленных курортов в среднем обойдется в 69 фунтов стерлингов (82 евро) за путешествие из Лондона и одну ночь в трехзвездочном отеле.

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На втором месте – Украина. Лыжная поездка в эту восточноевропейскую страну стоит около 73 фунтов стерлингов (87 евро) на человека в обе стороны и одну ночь в отеле.

Третье место в списке занимает Болгария с расходами на проезд и проживание в среднем до 74 фунтов стерлингов (88 евро).

В десятку также вошли:

Румыния – 76 фунтов стерлингов (90 евро);

Словакия – 78 фунтов стерлингов (93 евро);

Чехия – 80 фунтов стерлингов (95 евро);

Польша – 84 фунта стерлингов (100 евро);

Андорра – 95 фунтов стерлингов (113 евро);

Греция – 107 фунтов стерлингов (127 евро);

Словения – 113 фунтов стерлингов (134 евро).

В эту стоимость специалисты включили расходы авиаперелета в обе стороны из Лондона и проживание одной ночью в отеле с 3 звездами.

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