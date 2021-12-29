 
Ексклюзивы
1/5
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 3726
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 144
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2970
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 747
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1836
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1134
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1539
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 477
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
Фото
Все фото
10
55
3
10
13
Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины
Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс
В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
Видео
Все видео
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Интервью
1/5
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1134
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1593
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 990
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1908
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 459
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 21:37

Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины
10

  Комментировать

Государственное агентство развития туризма Украины составило топ-10 новогодних елок страны.

Украинцам также предложили проголосовать в Telegram ведомства, чтобы выбрать лучшее праздничное дерево.

"Новогодняя елка – главное украшение украинских городов. ГАРТ решил определить собственный топ самых красивых деревьев. Вдохновляйтесь новогодним настроением и голосуйте за ту елочку, к которой планируете свое путешествие", - говорится в сообщении.

Гостуризм отдал первое место главной елке Украины в Киеве. В столице на Софийской площади дерево высотой 31 м засияло 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Праздничное дерево украсили 20 тыс. игрушек красного и золотого цветов.

Фото: t.me/DARTUkraine

На втором месте оказался Львов. Елку торжественно открыли 17 декабря. 17-метровое дерево привезли из села Оброшино. Его подарил житель села Василий Козленко. Открытие провели с привлечением хоровой капеллы "Дударик" и других коллективов. На проспекте Свободы также заработала рождественская ярмарка.

Далее идет главная елка Днепра – искусственная, высотой 20 м. На установку и украшение самого дорогого праздничного дерева в стране из бюджета города потратили 12,5 млн грн. Елку установили на Европейской площади и украсили прозрачными и золотистыми шарами.

Думскую площадь в Одессе и главную елку города украсили праздничной иллюминацией в морском стиле. На нее потратили больше, чем 2,5 млн грн из общественного бюджета. Верхушку елки украшает большой двенадцатиугольник в виде кристалла, который освещает путь путешественникам.

Следующую строчку занимает главная елка Волыни. В Луцке праздничной иллюминацией традиционно украсили сразу трио елок, которые растут рядом. В этом году их украшают 150 игрушек и более 200 гирлянд.

28-метровая винницкая елка имеет новые игрушки и иллюминацию. Дерево украсили разноцветными цветами, большими сосульками и большими 3D шарами.

Горсовет Ужгорода приобрел новую искусственную 18-метровую елку. Стоимость составляет почти 1 млн грн. Дерево нарядили шариками белого, серебряного и золотого цветов, а также украсили иллюминацией желто-горячего света.

Главная елка в Херсоне высотой 18 м. На ней 3,5 км гирлянд и около 500 елочных украшений, 45 из которых имеют собственную подсветку.

В Запорожье елку высотой 22 м оформили в европейском стиле, потратив на новые игрушки и гирлянды около 2 млн грн.

Харьков занимает 10-е место в рейтинге. Елка города является одной из самых высоких в Украине – 40,5 м. Иллюминация на елке работает в дневном и ночном режимах. Искусственное дерево украшают несколько тысяч шаров из глянцевого пластика, завитки и 50 больших шаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новогодние плантации: сколько елок в этом году продадут в Украине

В Лебедине Сумской области 19 декабря упала новогодняя елка. Новогодние деревья в ряде украинских городов постигла такая же участь. 15 декабря в Романове Житомирской области во время установки елка сломалась пополам. Перед тем во время доставки ветки дерева повредили интернет-кабели. Без интернета осталось пол района.

19 декабря не выдержала ветра и переломилась пополам главная новогодняя елка в Мариуполе. В тот же день ураган сломал новогоднее дерево в Ровенской области, в центре поселка Квасилов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Самому выдающемуся тренеру Британии осполнилось 80 лет

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

Ввели налог на окна и кирпич

Самое читаемое
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос 1 Просмотров: 15589
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 1 Просмотров: 13680
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 11124
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности 1 Просмотров: 6867
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
5
 4 Просмотров: 5292
Общество
Украина может получить Javelin, но не от США
Украина может получить Javelin, но не от США Просмотров: 360
30-летие независимости, вакцинация, "Вагнергейт": украинцы назвали события года
30-летие независимости, вакцинация, "Вагнергейт": украинцы назвали события года Просмотров: 54
В Украине ввели государственное регулирование цен на масло и батон
В Украине ввели государственное регулирование цен на масло и батон Просмотров: 648
Украинские военнослужащие пройдут обучение в 13 странах
Украинские военнослужащие пройдут обучение в 13 странах Просмотров: 117
Впервые за 7 лет деньги не являются для украинцев самым желанным подарком
Впервые за 7 лет деньги не являются для украинцев самым желанным подарком Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
4
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
3
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
2
"Слуга народа" может изменить название партии — СМИ
Голосов: 58036
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть