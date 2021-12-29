Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины

Государственное агентство развития туризма Украины составило топ-10 новогодних елок страны.

Украинцам также предложили проголосовать в Telegram ведомства, чтобы выбрать лучшее праздничное дерево.

"Новогодняя елка – главное украшение украинских городов. ГАРТ решил определить собственный топ самых красивых деревьев. Вдохновляйтесь новогодним настроением и голосуйте за ту елочку, к которой планируете свое путешествие", - говорится в сообщении.

Гостуризм отдал первое место главной елке Украины в Киеве. В столице на Софийской площади дерево высотой 31 м засияло 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Праздничное дерево украсили 20 тыс. игрушек красного и золотого цветов.

Фото: t.me/DARTUkraine

На втором месте оказался Львов. Елку торжественно открыли 17 декабря. 17-метровое дерево привезли из села Оброшино. Его подарил житель села Василий Козленко. Открытие провели с привлечением хоровой капеллы "Дударик" и других коллективов. На проспекте Свободы также заработала рождественская ярмарка.

Далее идет главная елка Днепра – искусственная, высотой 20 м. На установку и украшение самого дорогого праздничного дерева в стране из бюджета города потратили 12,5 млн грн. Елку установили на Европейской площади и украсили прозрачными и золотистыми шарами.

Думскую площадь в Одессе и главную елку города украсили праздничной иллюминацией в морском стиле. На нее потратили больше, чем 2,5 млн грн из общественного бюджета. Верхушку елки украшает большой двенадцатиугольник в виде кристалла, который освещает путь путешественникам.

Следующую строчку занимает главная елка Волыни. В Луцке праздничной иллюминацией традиционно украсили сразу трио елок, которые растут рядом. В этом году их украшают 150 игрушек и более 200 гирлянд.

28-метровая винницкая елка имеет новые игрушки и иллюминацию. Дерево украсили разноцветными цветами, большими сосульками и большими 3D шарами.

Горсовет Ужгорода приобрел новую искусственную 18-метровую елку. Стоимость составляет почти 1 млн грн. Дерево нарядили шариками белого, серебряного и золотого цветов, а также украсили иллюминацией желто-горячего света.

Главная елка в Херсоне высотой 18 м. На ней 3,5 км гирлянд и около 500 елочных украшений, 45 из которых имеют собственную подсветку.

В Запорожье елку высотой 22 м оформили в европейском стиле, потратив на новые игрушки и гирлянды около 2 млн грн.

Харьков занимает 10-е место в рейтинге. Елка города является одной из самых высоких в Украине – 40,5 м. Иллюминация на елке работает в дневном и ночном режимах. Искусственное дерево украшают несколько тысяч шаров из глянцевого пластика, завитки и 50 больших шаров.

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В Лебедине Сумской области 19 декабря упала новогодняя елка. Новогодние деревья в ряде украинских городов постигла такая же участь. 15 декабря в Романове Житомирской области во время установки елка сломалась пополам. Перед тем во время доставки ветки дерева повредили интернет-кабели. Без интернета осталось пол района. 19 декабря не выдержала ветра и переломилась пополам главная новогодняя елка в Мариуполе. В тот же день ураган сломал новогоднее дерево в Ровенской области, в центре поселка Квасилов.