Новогодние плантации: сколько елок в этом году продадут в Украине

В Киеве работают 187 елочных ярмарок. Фото: kyivcity.gov.ua

В этом году в Украине на продажу заготовили почти полмиллиона елок. В Гослесагентстве есть специальные предприятия, занимающиеся выращиванием деревьев на продажу.

Речь идет про легально заготовленные елки, которые продают с чипами и кодами, рассказал начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов Гослесагентства Игорь Будзинский в эфире "Общественного радио".

"Так называемых плантаций новогодних елок по стране есть более 4 тыс. га. Там выращивают более 1,5 млн елок. В этом году запланировано реализовать почти 500 тыс.", - сказал он.

Новогодние деревья будут продавать до 31 декабря. Только в столице работают 187 елочных ярмарок.

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В 2021 году елки высотой 1 м в государственных лесхозах будут стоить 70-100 грн. На елочных базарах будет стоить дороже. На торговых площадках Киевской области цены на елки разной высоты будут варьироваться от 108 тыс. грн до 2,5 тыс. грн. На сосны - от 70 тыс. грн до 4 тыс. грн.