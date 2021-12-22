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четверг, 23 декабря 2021 04:38

Как выглядят главные елки в разных городах Украины
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В украинских городах торжественно открыли центральные елки. В столице на Софийской площади дерево высотой 31 м засияло 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Праздничное дерево украсили 20 тыс. игрушек красного и золотого цветов.

Главным украшением стал самый большой в Европе вертеп, который разместили под деревом. Он состоит из фигур Святого семейства пастушков, царей, ангелов и колядников. Gazeta.ua предлагает посмотреть фото главных елок других украинских городов.

В Киеве 18 декабря зажгли главную елку страны
Фото: Gazeta.ua
В Киеве 18 декабря зажгли главную елку страны
17 декабря во Львове торжественно открыли главную елку города
17 декабря во Львове торжественно открыли главную елку города
17 декабря во Львове торжественно открыли главную елку города

Ивано-Франковск первым в Украине засветил главную новогоднюю елку. Во Львове ее торжественно открыли 17 декабря. 17-метровое дерево привезли из села Оброшино. Его подарил житель села Василий Козленко. Открытие провели с привлечением хоровой капеллы "Дударик" и других коллективов. Состоялась передача городу пластунами Вифлеемского огня. Также на проспекте Свободы заработала рождественская ярмарка.

На Театральной площади Луцка зажгли целое трио главных елок, которые символизируют начало цикла новогодне-рождественских праздников. Традиционно открытие главных красавиц города состоялось 19 декабря, в день покровителя города Святого Николая.

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В Лебедине Сумской области 19 декабря упала новогодняя елка. Новогодние деревья в ряде украинских городов постигла такая же участь. 15 декабря в Романове Житомирской области во время установки елка сломалась пополам. Перед тем во время доставки ветки дерева повредили интернет-кабели. Без интернета осталось пол района.

19 декабря не выдержала ветра и переломилась пополам главная новогодняя елка в Мариуполе. В тот же день ураган сломал новогоднее дерево в Ровенской области, в центре поселка Квасилов.

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23
декабря

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