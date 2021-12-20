Елкопад добрался до Сумской области: главное новогоднее дерево вырвало с корнями

В Лебедине Сумской области 19 декабря упала новогодняя елка.

Дерево на пл. Соборная не выдержало сильного ветра, пишет Суспільне.

"Сильный ураган. Хотя стояла она на растяжках, они лопнули и дерево упало. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 м, она где-то на 5 м выше, чем обычно", - сказал мэр города Александр Бакликов.

Автор: Лебедин press Главная елка города Лебедин не выдержала сильного ветра

В результате падения никто из горожан не пострадал. Частично повредились украшения и гирлянды - с той стороны, на которую упала елка.

Мэр пообещал, что елку поднимут и установят снова. Через несколько часов это сделали.

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Новогодние деревья в ряде украинских городов постигла такая же участь. 15 декабря в Романове Житомирской области во время установки елка сломалась пополам. Перед тем во время доставки ветки дерева повредили интернет-кабели. Без интернета осталось пол района. 19 декабря не выдержала ветра и переломилась пополам главная новогодняя елка в Мариуполе. В тот же день ураган сломал новогоднее дерево в Ровенской области, в центре поселка Квасилов.