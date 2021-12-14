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вторник, 14 декабря 2021 16:29

Сколько будут стоить елки в этом году – назвали цены

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Сколько будут стоить елки в этом году – назвали цены
Елки продают от 108 грн. Фото: Pexels

В 2021 году елки высотой 1 м в государственных лесхозах будут стоить 70-100 грн.

На елочных базарах будет стоить дороже, сообщает "Українська правда".

На торговых площадках Киевской области цены на елки разной высоты будут варьироваться от 108 до 2,5 тыс. грн. На сосны – от 70 до 4 тыс. грн.

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Штраф за незаконную вырубку елок составит от 545 до 2465 грн за дерево. Елочные браконьеры будут вынуждены уплатить административные штрафы в 510-1020 грн.

Открытие главной елки Украины на Софийской пл. Киев впервые за восемь лет перенесли. Зажигать ее будут не 19 декабря, а днем ​​ранее в 17:00. Что стало причиной переноса даты, неизвестно.

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Дата
14
декабря

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