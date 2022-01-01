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воскресенье, 02 января 2022 03:30

Топ-15 самых красивых локаций в мире

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Топ-15 самых красивых локаций в мире
Исследователи компании решили проанализировать самые известные локации, отвергнув человеческий фактор. Фото: Pixabay

Существует множество списков самых красивых мест в мире, но обычно все они субъективны. Туристическая компания Kuoni из Великобритании решила исправить эту ошибку.

Исследователи компании решили проанализировать самые известные локации, отбросив человеческий фактор. Для этого они предложили участникам просмотреть серию 50 изображений с самыми известными достопримечательностями мира. Движения глаз участников отслеживались с помощью технологии искусственного интеллекта, фиксируя, какие изображения вызывали наибольший интерес и восхищение.

В 5 самых красивых локаций мира попали:

Озеро Пейто, Канада

Ледниковая вода, наполняющая озеро делает это место привлекательным для туристов, выбирающих пешие маршруты.

Остров Мейера, Мальдивы

До этого сказочного места добраться можно только на лодке. Здесь расположен лишь один курорт с пляжем и виллами. Вода здесь невероятно чистая, а песок – белый, так что не удивительно, что это место привлекло внимание участников эксперимента.

Юрское побережье, Великобритания

Всемирное наследие с великолепными видами на Ла-Манш. Вдоль побережья раскинулось множество скал, а также одна из самых знаменитых достопримечательностей Англии – Дердл-Дор.

Йосемити, национальный парк в Калифорнии

Национальный парк известен гигантскими секвойями, водопадами и гранитными скалами.

Озеро Текапо, Новая Зеландия

Озеро Текапо питается за счет таяния снега из Южных Альп, что придает воде характерный бирюзовый оттенок.

Также в рейтинг попали:
-Ниагарский водопад. Расположенный между канадской и американской границами, достопримечательность состоит из трех разных водопадов, которые ежегодно притягивают 8 миллионов путешественников со всего мира.
-Гора Сноудон, Уэльс. Отсюда открываются виды на Сноудонию, Пембрукшир, Англси и Ирландию, что привлекает тысячи посетителей в год.
-Подземная река Пуэрто-Принсес, Филиппины. Эта потусторонняя подземная река отличается биоразнообразием и впечатляющими пещерными системами.
-Мраморные пещеры, Чили. В Патагонских Андах, примыкающих к удаленному ледниковому озеру, вы найдете Мраморные пещеры (также известные как Куэвас-де-Мармоль) – уникальное геологическое образование из твердого мрамора.
-Национальный лес в Эль-Юнке, Пуэрто-Рико. Национальный лес Эль-Юнке с лесом, напоминающим джунгли, водопадами и реками является домом для более 200 видов деревьев и растений.
-Исландия, в частности во время северного сияния.
-Водопады Игуасу, границу Бразилии, Аргентины и Парагвая.
-Озеро Метисон, Новая Зеландия. В воде отражаются горы Кук и Тасман.
-Залив Пханг Нга, Таиланд. Локация известна своими чистыми известняковыми карстами, пробивающимися из изумрудно-зеленой воды.
-Гранд-Каньон. Один из самых глубоких каньонов мира, расположенный на северо-западе американского штата Аризона на плато Колорад.

Государственное агентство развития туризма Украины составило топ-10 новогодних елок страны.

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