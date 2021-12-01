Укрзализныця запускает "Лыжный экспресс" в Славское: дата и маршрут

В Украине запускают "Лыжный экспресс". Фото: УЗ

Укрзализныця на зимние праздники запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Поезд "Интерсити+" №745/746 Киев - Славское будет курсировать 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года", - говорится в сообщении.

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Поезд будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в Славское в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50.

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

До Буковеля планируют проложить отдельную железную ветку протяженностью 20 км. Финансирование проекта должен взять на себя курорт. Одним из вариантов строительства ветки до Буковеля является продолжение железной дороги от станции Татаров непосредственно к курорту.