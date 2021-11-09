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вторник, 09 ноября 2021 20:02

В "Буковель" планируют проложить отдельную железнодорожную ветвь

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В &quot;Буковель&quot; планируют проложить отдельную железнодорожную ветвь
Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, частично находящийся в государственной собственности. Курорт расположен возле села Поляница Ивано-Франковской области и активно застраивается новыми частными гостиницами. Фото: aptravel.com.ua

До горнолыжного курорта "Буковель" планируют проложить отдельную железную ветку протяженностью 20 км.

Финансирование проекта должно взять на себя курорт, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на ответ УЗ по запросу.

"Летом обратилось руководство "Буковеля" с просьбой рассмотреть возможность строительства новой железнодорожной ветки к курорту. Согласно договору, финансирование проекта должен взять на себя курорт, Укрзализныця должна разработать предпроектное предложение", - сказано в сообщении.

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Стоимость строительства и детали проекта разглашать отказались, ссылаясь на коммерческую тайну.

Одним из вариантов строительства ветки до "Буковеля" является продолжение железной дороги от станции Татар непосредственно к курорту.

Со 2 ноября Укрзализныця возобновила курсирование поезда Мукачево - Будапешт через Чоп и Захонь.

Поезд ежедневно отправляется из Мукачево в 12:30 и в Будапешт прибывает в 18:37. Из Будапешта поезд отправляется в 07:23 и прибывает в Мукачево в 15:30.

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Дата
09
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