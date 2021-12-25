"Буковельский экспресс" запустили из Львова в Карпаты

 
Ексклюзивы
1/5
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 576
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 1602
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 504
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 7380
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 486
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 432
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2466
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 477
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 639
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3033
Фото
Все фото
19
20
3
5
27
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Интервью
1/5
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 648
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 423
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2025
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1125
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 432
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 13:44

"Буковельский экспресс" запустили из Львова в Карпаты

  Комментировать
&quot;Буковельский экспресс&quot; запустили из Львова в Карпаты
Поезд начинает свою работу с 25 декабря. Фото: pixabay

Сегодня, 25 декабря, "Укрзалізниця" запустила экспресс из Львова в Карпаты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов – Ясиня – Львов.

Со Львова поезд будет отправляться в 06:40 и прибывать в конечную станцию Ясиня в 12:25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и т.д. Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

В частности, новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель".

Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скал Довбуша, которые находятся в Яремче; самого длинного села в Украине - Микуличин; до виадука в Ворохте, построенного в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселка Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат — самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат.

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Буковельский экспресс" запустили из Львова в Карпаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 24552
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 10170
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 7380
Ведущий телеканала &quot;Рада&quot; обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
 Просмотров: 4275
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины Просмотров: 4086
Общество
12-летний украинец победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам
12-летний украинец победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам
"Не верилось, что и третий ребенок не слышит" - мать умоляет о помощи на слуховые аппараты для новорожденной дочери
"Не верилось, что и третий ребенок не слышит" - мать умоляет о помощи на слуховые аппараты для новорожденной дочери
 Просмотров: 261
На Донбассе военный получил ранение в 18 километрах от линии столкновения
На Донбассе военный получил ранение в 18 километрах от линии столкновения Просмотров: 549
Шахтерам выплатили дополнительно 92 млн
Шахтерам выплатили дополнительно 92 млн Просмотров: 72
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
6
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
19
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
5
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
5
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
3
Избрание руководителя САП: Вашингтон разочарован
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 57971
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть