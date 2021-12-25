"Буковельский экспресс" запустили из Львова в Карпаты

Поезд начинает свою работу с 25 декабря. Фото: pixabay

Сегодня, 25 декабря, "Укрзалізниця" запустила экспресс из Львова в Карпаты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов – Ясиня – Львов.

Со Львова поезд будет отправляться в 06:40 и прибывать в конечную станцию Ясиня в 12:25.

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Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и т.д. Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

В частности, новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель".

Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скал Довбуша, которые находятся в Яремче; самого длинного села в Украине - Микуличин; до виадука в Ворохте, построенного в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселка Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат — самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат.

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок.