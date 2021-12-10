Определили популярнейшие в Украине направления на новогодние праздники

Также фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы. Фото: Укрзализныця

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.

Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, сообщила пресс-служба Укрзализныци. Стабильно высокий спрос и на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр.

"Новый график движения заработает 12 декабря 2021 года. Среди обещанных дополнительных маршрутов уже назначен "Лыжный экспресс" № 745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев в Виннице на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 года и 03, 06, 10 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Больше всего билетов с 24 декабря по 10 января приобрели на такие пассажирские поезда: № 041 Днепр – Трускавец; № 046 Лисичанск – Ужгород; № 007 Киев – Черновцы; № 136 Одесса – Черновцы; № 081 Киев – Ужгород.

Также фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева. Поэтому компания назначила дополнительный поезд № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и будет возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов на следующих направлениях: Киев – Ивано-Франковск, Черновцы; Киев – Ужгород; Харьков – Львов; Одесса – Ужгород; Одесса – Харьков; Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск; Киев – Ковель.

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До Буковеля планируют проложить отдельную железнодорожную ветку протяженностью 20 км. Финансирование проекта должен взять на себя курорт. Одним из вариантов строительства ветки до Буковеля является продолжение железной дороги от станции Татаров непосредственно к курорту.