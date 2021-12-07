Назначили дополнительные поезда в Польшу: расписание

Из Перемышля отправление в 21:50. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в польский Перемышль.

Поезд № 27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать в Перемышль в 21:05, сообщила пресс-служба перевозчика. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

"Поезд № 19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и прибывать в Перемышль в 06:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26", - говорится в сообщении.

С 11-12 декабря дополнительные поезда в Перемышль будут курсировать также из Одессы.

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Укрзализныця на зимние праздники запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское Львовской области. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.