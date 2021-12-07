Назначили дополнительные поезда в Польшу: расписание

 
Ексклюзивы
1/5
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 387
"На кровати – залитая кровью женщина. В колыбели – зарубленный ребенок": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"На кровати – залитая кровью женщина. В колыбели – зарубленный ребенок": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 405
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 1908
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2529
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7173
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1476
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1197
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4581
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1215
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
5
4
5
8
17
В ряде регионов изменились карантинные ограничения
В ряде регионов изменились карантинные ограничения
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение
Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Видео
Все видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее
День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3015
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5580
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1197
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3816
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 531
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
вторник, 07 декабря 2021 14:38

Назначили дополнительные поезда в Польшу: расписание

  Комментировать
Назначили дополнительные поезда в Польшу: расписание
Из Перемышля отправление в 21:50. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в польский Перемышль.

Поезд № 27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать в Перемышль в 21:05, сообщила пресс-служба перевозчика. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

"Поезд № 19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и прибывать в Перемышль в 06:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26", - говорится в сообщении.

С 11-12 декабря дополнительные поезда в Перемышль будут курсировать также из Одессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрытие границ для украинцев: Польша сделала обнадеживающее заявление

Укрзализныця на зимние праздники запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское Львовской области. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назначили дополнительные поезда в Польшу: расписание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры

Армянское землетрясение уничтожило сотни городов и деревень

"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 30097
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 12717
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 11376
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 9999
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 9810
Общество
Погода продолжает ухудшаться: водителей предупредили об опасности
Погода продолжает ухудшаться: водителей предупредили об опасности Просмотров: 117
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
 Просмотров: 279
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
 Просмотров: 441
Стало известно, сколько в Украине вакцинировали детей от Covid
Стало известно, сколько в Украине вакцинировали детей от Covid Просмотров: 90
ЮНИСЕФ работает над программой защиты украинских детей
ЮНИСЕФ работает над программой защиты украинских детей Просмотров: 27
Больше всего комментируют
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
3
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
2
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Голосов: 57763
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть