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среда, 01 декабря 2021 21:31

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Польшу - как курсируют

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Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Польшу - как курсируют
Из Украины в Польшу запустили дополнительные поезда. Фото: УНИАН

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в польский Перемышль.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

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Поезд №36/35 Одесса — Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря. Он будет отправляться из Одессы в 18:22 и прибывать на конечную станцию ​​в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и возвращаться в Одессу в 10:54.

Поезд №89/90 Львов — Перемышль будет отправляться с 12 декабря. Из Львова он будет отправляться в 16:20 и в Перемышль будет прибывать в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и возвращаться во Львов в 13:45.

Укрзализныця на зимние праздники запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское Львовской области. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

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