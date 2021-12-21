Классные зимние каникулы для вашего ребенка: обзор зимних лагерей 2021-2022

Уже совсем скоро зимние каникулы. Обычно они начинаются перед Новым годом и заканчиваются после Рождества. Но будут ли в этом году зимние лагеря для детей? Как организовать интересный, насыщенный и полезный отдых?

Covid-19 вносит свои коррективы в планы родителей и сужает список программ отдыха для школьников в Украине и за рубежом. Но ситуация значительно лучше, чем в прошлом – более 100 зимних детских лагерей открыли набор на сезон 2021-2022.

Как выбрать детский лагерь и программу отдыха читайте на Gazeta.ua.

Детские зимние лагеря в Украине

Детские лагеря на зимние каникулы в Карпатах прежде всего о катании на лыжах и сноубордах. Подходят для тех, кто уже катается, или для детей, которые впервые станут на лыжи этого сезона. В этом помогут опытные инструкторы. Лагеря в Карпатах включают и изучение английского, тренинги по бизнесу, творческие кружки, экскурсии, походы по горам, празднование Нового года и Рождества по гуцульским традициям.

Родителям следует обратить внимание, что именно входит в цену такого отдыха – одни лагеря сразу включают ски-пассы, спортивное снаряжение и дополнительные экскурсии в стоимость, другие.

Детские лагеря на зимние каникулы в Карпатах длятся от нескольких дней, стоимость – от 3700 грн.

В Киевской области в этом году будет действовать более 18 лагерей по самым разным программам и направлениям. Творчество, лидерство, киноискусство, театральное мастерство, бизнес, английский язык, теннис, конный спорт и многое другое. Есть и короткие программы, которые включают в себя только празднование Нового года.

Продолжительность зимних детских лагерей в Киевской области от 2 дней, стоимость от 4500 грн.

Также в этом сезоне будут работать лагеря в Харьковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях.

Детские зимние лагеря за границей

В этом году многие страны пускают детей от 12 лет с отрицательным ПЦР-тестом, а деток до 12 – без них. Можно рассматривать зимние программы в Польше, Испании, Венгрии, Австрии, Египте, Турции и Великобритании. Большинство из них специализируются на углубленном изучении английского языка, но предполагают другие развлечения. В Польше дети будут кататься на лыжах, в Испании – смогут заниматься в футбольном лагере, в Египте программа включает в себя дайвинг и альпинизм.

Продолжительность зимних детских лагерей за границей от нескольких дней, стоимость от 5700 грн.

Семейные зимние лагеря

Не хотите, чтобы дети праздновали Новый год и Рождество без вас?

Есть выход – семейные зимние лагеря или дневные зимние лагеря. Последние будут действовать в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Запорожье. Днем детей будут развлекать квалифицированные аниматоры, инструкторы и учителя лагеря, а у вас будет возможность отдохнуть, заняться своими делами. Также можно принять участие в жизни лагеря и организовать невероятный отдых.