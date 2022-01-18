Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины

Благодаря смягчению карантинных ограничений этой зимой любители активного отдыха на лыжах и сноубордах активно штурмуют горы. Соцсети изобилуют фотографиями длиннющих очередей туристов к подъемникам и комментариями со сравнением цен и услуг на горнолыжных курортах Украины – раскрученных и не очень.

Катание в Украинских Карпатах можно планировать как минимум на два ближайших месяца. Как не завысить ожидания от украинского сервиса и вписаться в скромный бюджет отдыха в высокий сезон, исследовала Gazeta.ua.

Перечисляем преимущества и недостатки популярнейших локаций – трассы, подъемники, инфраструктуру, дороги и развлечения. Курорты представлены в алфавитном порядке.

БЕСКИД

Курортное место на Прикарпатье открыло лыжный сезон с начала 2022 года.

На локации сейчас работают четыре трассы начального и среднего уровней сложности, которые обслуживают два подъемника бугельного типа. Трассы протяженностью от 1 км расположены на северном склоне горы. Это позволяет завершать лыжный сезон в начале апреля.

Где поселиться: в частных домах. Средний ценник в высокий сезон – около 1300 грн/сутки с питанием. В с. Мысливка есть отель – от 2000 грн. В стоимость входят завтрак, пользование бюветом минеральных вод, спа-центром, бассейном и т.д.

Автор: beskyd.in.ua

Добраться на Бескид нелегко, поэтому здесь не шумно. На станции останавливаются электрички из Львова и Мукачево Закарпатской области. До станции Воловец ходят поезда, а оттуда придется брать такси в с. Нижние Ворота. Мысливка находится в 400 м от трассы Долина-Межгорье. Посмотреть расписание поездов по Львовщине, Закарпатью и Прикарпатью можно здесь.

Цены на катание (январь):

Билеты (взрослые/дети 6-12 лет)

1 подъем - 70/40 грн

5 подъемов - 300/200 грн

Абонементы (взрослые/дети 6-12 лет)

С 9 до 13 - 300 / 210 грн

С 13 до 17 - 350/245 грн

Один день - 500/300 грн

Два дня - 900/540 грн

Три дня - 1200/720 грн

БУКОВЕЛЬ

"Мегаполис" среди лыжных курортов. Самый популярный курорт страны расположен в Ивано-Франковской области. Он славится хорошим климатом и развитой инфраструктурой. Здесь больше всего туристов и самые высокие цены, больше всего трасс и разнообразных развлечений на любой кошелек. С запуском Буковельского экспресса на курорт можно приезжать прокатиться даже на день.

Ски-пасс на полный день - 1050 грн. Прокат: борд (доска, обувь, шлем) - 300 грн, лыжи (+обувь, палки, шлем) - 300.

Очереди к подъемнику с утра почти отсутствуют. В обед иногда приходится стоять по 20 мин. Для новичков есть курс с инструктором. Разовое 3-часовое занятие – 2840 грн.

19 подъемников, почти 70 км широких трасс разной сложности.

Автор: bukovel.com

Для новичков рекомендуют трассу 3-А, она простая, малолюдная и живописная. На нее доставляет новый 3-й подъемник. Здесь нет очередей, потому что он 6-местный и скоростной. 12-я также интересная, равномерная, с поворотами. В отличие от 5-А, которая может оказаться скучной, а в конце слишком резкой.

От 1, 14 и 7 подъемников в центре держитесь как можно дальше — время в очереди больше, чем спуск по трассе. Верхние подъемники почти без очередей.

Перекус в чебуречной – 120 грн/шт, независимо от начинки, 200 мл глинтвейна – 105 грн, латте – 90 грн. В баре "Панорама" чай – 115 грн. Но неприветливые цены никого не останавливают, здесь полная посадка и все что-нибудь покупают. В "Фильварке" 200 гр жареных с луком грибов обойдутся в 385 грн, деруны со сметаной — 265 грн.

На верхней станции подъемников 14, 15 и 22 отдельная дискотечная тусовка и бар "Панорама". Сэндвич с тунцом здесь стоит 190 грн, 0,5 л пива – 150 грн. Но можно атмосферно отдохнуть под музыку и двигаться по трассе 14-В. Длинная, интересная, с крутыми заворотами.

Из развлечений после вечернего катания – ярмарка в центре Буковеля. В ресторане "Куринь" два мясных блюда и сковорода картофеля на двоих с глинтвейном обойдется в более чем 1700 грн.

В итоге один день катания на одного человека в среднем обойдется в 3000 грн. Некоторые туристы, для которых проживание непосредственно на территории популярного курорта не по карману, часто предпочитают проживание в ближайших к Буковелю населенных пунктах Паляница или Яблуница. За номер в недорогом отеле в высокий сезон придется заплатить в среднем 1000–1500 грн в сутки. Отели в населенных пунктах за пределами Буковеля для удобства клиентов организуют централизованный трансфер к горным трассам, а также предлагают гостям домашнее питание, где вкусные блюда местной кухни можно заказать заранее по желанию. Хозяева угощают едой из местных даров природы – дерунами, юшкой из белых грибов и т.д.

БУКОВИЦА

На Буковицу на Львовщине едут покататься на день из Борислава или Трускавца. С последнего трижды в день есть бесплатный трансфер. Здесь 4-местный подъемник (130 грн) и бугель (70 грн), стоимость катания на полдня — 500 грн. Прокат снаряжения - 250 грн. Два часа с инструктором обойдутся в 800 грн. Из недостатков локации стоит отметить узкую трассу сверху, небольшое количество прокатной одежды и высокий залог – 5000 грн – за снаряжение. Курорт подходит для семейного отдыха с детьми и начинающих лыжников и сноубордистов.

ДРАГОБРАТ

Наиболее высокогорный курорт Украинских Карпат. Если в Буковеле высота максимум 1372 м (гора Долгая), самая высокая точка здешнего курорта — гора Стог – 1704 м. Рядом расположены вершины Первый Жандарм (1763 м), Второй Жандарм (около 1800 м) и Близница (1883 м). Курорт постепенно завоевывает расположение лыжников и сноубордистов. Отсюда 18 км до с. Ясиня, куда ходит Буковельский и Лыжный железнодорожные экспрессы из Львова и Киева соответственно. Благодаря подковообразному расположению Свидовецкого массива снег здесь лежит с ноября по май.

Два кресельных подъемника и 4 – бугельные. Стоит отметить, что у подъемников – разные владельцы, поэтому купить общий ски-пасс, как, например в Буковеле, здесь не удастся. На Драгобрате также есть трамплины для фристайла. Здесь широкие трассы и большие возможности для любителей фрирайда.

Длина трасс – от 300 м до 2 км. Но ратрак (тягач для подготовки горнолыжных трасс к катанию – Gazeta.ua) может завезти и повыше. Некоторые отели курорта предлагают лыжные туры с гидами. Ратраком за $100 в день с человека можно до 8 раз подняться на гору и фрирайдить.

Ски-пассы стоят от 50 грн за подъем до 1200 грн (50 подъемов). Дети до 14 лет получают скидку 50%.

Автор: dragobrat.ws Ратраком лыжников завозят на вершину. Трассы Драгобрата пришлись по вкусу фрирайдерам

На курорте - 38 отелей на любой кошелек, 6 прокатных, и более десятка ресторанов и колыб. За 700 грн в час можно попариться в чане, за 400 грн/час - в сауне. В последние годы Драгобрат прибавил в развитии инфраструктуры, появились сувенирные лавочки, живая музыка в ресторанах.

Двухместный номер в отеле на самом Драгобрате сейчас обойдется в среднем 1200-1500 грн/сутки с завтраком. От 1000 грн стартует стоимость двухместного номера и в с. Ясиня у подножия Драгобрата.

Среди недостатков критичным является плохая дорога, известная на всю страну. Решение вопроса с его сооружением длится уже много лет. Своим автомобилем ехать не стоит, потому что из Ясиней на Драгобат иначе как на мощном внедорожнике не добраться. Такой трансфер стоит 200 грн с человека.

"Дороги на курорт практически нет, рассказывают в отеле "Зеленая дача" на Драгобрате. - Добраться можно только на внедорожнике или на местных УАЗах или ГАЗ-66. Да и услуга эта не бесплатная. Нынешняя дорога идет вдоль Свидовца. Когда паводки, ее размывает. Потому и туристов не так много как хотелось бы. Из-за границы никто не приезжает. В прошлом году мы принимали лыжников из Беларуси и Молдовы. Сейчас - только украинцы".

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Новая дорога будет, обещают в Закарпатской облгосадминистрации. Ее уже запроектировали и даже заложили в октябре символический камень. Она будет пролегать через Ясинянское охотничье хозяйство. Протяженностью дорога будет до 10 км. Первый и третий отрезки пройдут вдоль уже существующих Свидовець-Драгобрат и Ясиня-Буковина-Драгобрат. Второй отрезок — новая дорога, соединяющая эти пути. Четвертый – 2,5-километровый отрезок до парковки на 200 машиномест.

ЗАХАР БЕРКУТ (СЛАВСКОЕ)

Курорт в с. Волосянка Сколевского района Львовской области. Имеет кресельный (самый длинный в Украине 2710 м) и 3 бугельных подъемника, 2 мультилифта, 9 км трасс всех видов сложности, прокат снаряжения, лыжную школу.

Ски-пасс на полный день стоит 800 грн. Прокат полного комплекта лыжного снаряжения – 200 грн, сноуборд+ботинки – 150 грн. Двухчасовое индивидуальное занятие – 1050 грн. Двухкомнатный полулюкс на 4 человека будет стоить 2680 грн с завтраком. Бограч в колыбе обойдется в 95 грн за 375 гр, глинтвейн – 60 грн.

Лыжники в этом сезоне неоднократно сетовали на засилье снегоходов на здешних спусках, возмущенные туристы массово писали об этом в соцсетях. Стоимость катания на снегоходе здесь достигает 800 грн/час.

Локация подходит как для новичков, так и людей с опытом. Хотя разнообразия трасс нет, они – в хорошем состоянии.

КРАСИЯ

Лыжный курорт в Закарпатье предлагает абонемент в день за 750 грн (850 — в выходные). Прокат снаряжения стоит 300 грн/день. Добраться на курорт можно через Ужгород. Оттуда на электричке до Кострино. От железнодорожной станции – 10 км: на попутках или трансфер, также проезжает автобус из Великого Березного.

Автор: krasiya.com.ua Гора Красия высотой 1036 м. С нее проложено несколько трасс разной сложности

Основная трасса протяженностью 3,5 км (самая длинная в Украине) с перепадом высот 600 м, шириной от 100 до 250 м. Для катания с любыми навыками.

МЕДВЕЖЬЯ

На локации три трассы — 100, 300 и 600 м длиной с тремя подъемниками. "Преимуществами таких горок как Медвежья возле с. Поляна Закарпатской обл. являются быстрый старт сезона – небольшая площадь для заснежения это гарантирует. Цены низкие, поскольку опять-таки небольшая площадь и затраты. Но, когда старт позже Красии, цена за 4 часа догоняет цену Красии, (плюс новый асфальт до Кострино) – преимущества исчезают. Можно разве что ждать цены низкого сезона. Конечно, есть еще дополнительные преимущества – семейный отдых, возможность доезда за несколько десятков минут для жителей близлежащних населенных пунктов", – делится в сети впечатлениями от курорта Ростислав.

Автор: vedmezha.net На Медвежью стоит ехать учиться кататься на лыжах

МИГОВО

Комплекс в Черновицкой области предлагает дневной абонемент по 950 грн. Лыжная школа стоит 1150 грн за 2 ч. обучение, аренда снаряжения - 250 грн/день. Сауна на 6 человек обойдется в 800 грн, чан - 700 грн/час. За 200 грн с человека вместе с прокатом можно час покататься на коньках. В Мигово есть 4 гостиничных комплекса и 10-местный хостел. Переночевать здесь можно за 300 грн.

Это место рекомендуется для семейного отдыха и катания с детьми.

ПИЛИПЕЦ

Горнолыжный курорт в Хустском районе Закарпатья. В высокий сезон ски-пасс здесь стоит 800 грн/день на кресельный подъемник, абонемент на бугель – 600 грн. Проживание в хостеле недалеко от кресельного подъемника — 180 грн/сутки. Есть кухня, душ, сушка одежды для обуви, домашний кинотеатр, игровая приставка XBox, бесплатные дрова и мангал. На Пилипец туристы любят ездить на фрирайд.

ПЛАЙ (СЛАВСКОЕ)

Это семейный лыжный курорт на Львовщине со склонами для разных уровней подготовки, гостиницами, спортивными центрами и спа.

Ски-пасс в день доходит до 1100 грн. Аренда снаряжения 250 грн. За 600 грн научат кататься. Есть 5 трасс разного вида сложности, кресельный, бугельный и детский подъемники.

ПОДОБОВЕЦ

Горнолыжные трассы курорта находятся в высокогорной части Закарпатской области в районе, который еще не испортила цивилизация. Горнолыжная инфраструктура курорта включает три бугельных подъемника. Два – 1230 и 1250 м и один – 400 м. Спуск длиной 1300 м. Есть центральная трасса и два рукава влево и вправо. Перепад высот – 360 м. Крутизна спуска на разных участках существенно отличается. Верхняя часть спуска длиной 600 м сравнительно крутая. Нижняя – напротив пологая и идеально подойдет для начинающих.

Однодневный ски-пасс: 550 грн, детям до 12 лет дают скидку в 50%.

ТРОСТЯН (СЛАВСКОЕ)

Говорят, украинец, который не был на Тростяне, не может называть себя лыжником.

Проживание на базе "Динамо" в однокомнатном номере обойдется в 500 грн. Дневной абонемент – 750 грн, 4 подъема на кресельном подъемнике – 350 грн.

Подъемники здесь работают не все и не ежедневно, да и инфраструктура на Тростяне приходит в упадок. Трасс немало разной сложности, однако местами просматриваются некритичные залысины, на некоторых отрезках - жестко, пишут лыжники.

На сервис в Славском есть многочисленные нарекания.

Автор: Esus Инфраструктура в Славском приходит в упадок

"Если оценивать карпатские горнолыжные курорты по трем параметрам (нормальное обслуживание, адекватная цена, безопасное катание) звездочкой за каждый, то три не получит ни один курорт. А Славское не получит ни одной", - пишут на форуме.

ЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ НЕ В КАРПАТАХ

Для тех, кто хочет кататься, но не может уехать в Карпаты, есть ряд курортов по Украине. Например, Березовка в Одесской области, Водяники в Черкасской, Гвоздев на Киевщине, "Ежик парк" и Майдан на Львовщине, Vinny land в Винницкой области, локации в Днепре и Харькове. В столице покататься на сноуборде или лыжах можно в Голосеево и Протасовом Яру.

Британское издание The Travel Daily составило рейтинг самых дешевых горнолыжных направлений Европы. Венгрия, известная отдыхом в Будапеште и Дебрецене, была признана самой дешевой страной для катания на лыжах. На втором месте – Украина. Третье место в списке занимает Болгария.