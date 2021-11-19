Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях

Фото: Игорь Тимоць

Солнце в конце октября пригревает до +20. Можно гулять по футболке. Узкие улицы старой части города идут вверх и вниз между каменными строениями. Ночные гуляки на рассвете возвращаются с вечеринок, а продавцы открывают семейные магазины, где можно купить свежие фрукты и выпечку. Вот ресторан Sobrino de Botin, которому почти 300 лет. О нем упоминал Хемингвей в романе "И солнце восходит", а художник Гойя работал официантом. Это Мадрид – столица Испании и Кастилии, центрального региона страны. Название получил во времена Реконкисты – отвоевания Иберийского полуострова у мусульман в XV в., когда там строили много замков, испанской - castillo.

Город соразмерен с украинской столицей. Имеет официально 3 млн. населения, а фактически около 4,5 млн. человек.

Город для комфортной жизни

Первое, что бросается в глаза – город очень комфортный и люди умеют наслаждаться жизнью. Много автобусов и линий метро позволяют быстро и не слишком дорого добраться куда следует. Средняя зарплата в стране составляет 2700 евро. Проезд – от 1,3 евро и выше, в зависимости от количества поездок и расстояния. Много велосипедистов, скутеристов или людей на самокатах с электродвигателями. За рулем такого транспорта могут быть 20-летние и 60-летние, студенты и бизнесмены.

Несмотря на широкие проспекты, в центре автомобили не едут больше 60 км/ч и не оканчивают маневр на зеленый свет для пешеходов. За неделю видел лишь одну незначительную аварию между таксистом и скутеристом из службы доставки.

Пешеходы могут перебегать на красное, что отличает Мадрид, скажем, от Берлина, где такого практически не увидишь. Однако на скорости 40-50 км/ч водитель преимущественно успевает вовремя затормозить. На узких улочках центра велосипедисты едут по центру дороги и авто вежливо "ползут" за ними, не сигналя.

Автор: Игорь Тимоць Арка Победы — монумент, построенный в 1956 году в честь победы националистов в гражданской войне. Сам генерал Франко нередко проезжал мимо арки по дороге из своего дворца в Мадрид. Имеет высоту почти 49 метров, её венчает зелёная колесница

Вежливость – повсеместная черта, придающая удовольствие жизни. Если кто-то нечаянно заденет, несколько раз извинится. Все улыбаются. В обед можно увидеть сиесту – люди дремлют на скамейке. Подозреваю, летом таких больше.

"А разве Украина не в Евросоюзе?"

Гид на бесплатной экскурсии Free tour предупреждает не держать ценные вещи в рюкзаке, потому что могут обокрасть. После экскурсии ему оставляют, кто сколько пожелает. Из моего хостела пришли также ирландка, двое бразилиек, чилиец, аргентинец, вьетнамец, двое американцев, голландка, данка, румын и белорус.

Первым делом расспрашиваем друг друга по дороге, кто откуда, и какими путями попал или попала в Мадрид.

– Приехал из Украины на неделю. – рассказываю. – Ворвался в Евросоюз, пока разрешают карантинные ограничения. Боюсь, ненадолго.

– О, а разве Украина не в Евросоюзе? – искренне удивляется ирландская юрист, 24-летняя Эмма. Отдыхала в Париже и спонтанно взяла билеты в Мадрид на два дня. Низкая, русая, в джинсовом комбинезоне на голое тело, из-под которого выглядывает белый бюстгальтер.

– Представь, нет. Но мы стараемся туда попасть. – отвечаю.

Гид, 27-летняя Эрика, семь лет назад перебралась в Испанию из Колумбии. Говорит на неплохом английском, в отличие от большинства местных. Пересыпает истории о городе шутками.

Автор: Игорь Тимоць Картинки на домах в древности заменяли названия, потому что люди не умели читать. Теперь это изюминка города.

– Знаете, почему на домах Мадрида, кроме названий улиц – картинки? – спрашивает.

– Чтобы неграмотные могли прочитать, – отвечает кто-то из группы.

– Именно так, – продолжает. – Когда-то большинство испанцев не умели читать. Особенно те, которые приехали из деревень в столицу. Для них делали картинки – например, изображение пекаря на Пекарской или святого Христофора на соответствующей. Теперь это одна из туристических изюминок города. История всему имеет объяснения.

Эрика показывает на следы от пуль на памятниках правителей, напротив королевского дворца – последствия гражданской войны 1936-1939 годов, в которой погибли полмиллиона испанцев. Диктатора Франсиско Франко поддерживала фашистская Италия и нацистская Германия, республиканцев – СССР. Диктатура продолжалась с 1939 по 1975 год. После падения режима маятник качнулся в другую сторону – испанцы пожелали как можно больше свободы. Здесь высок уровень толерантности к другой вере, нации или сексуальной ориентации. На домах города много флагов в цветах радуги – значит, что в заведении или помещении поддерживают ЛГБТ-сообщество. На улицах можно встретить накрашенных геев.

Как лучше новообращенным показать, что верят во Христа? Есть свинину. Так возникла традиция приготовления хамона

- После Реконкисты и изгнания евреев из Испании в 1492 году в стране могли жить только католики, - продолжает Эрика. – Также тогда разгорелись огни инквизиции по всей стране. Черное время в нашей истории. Нехристиане должны были быстро креститься, чтобы не потерять имущество и жизнь. А как лучше новообращенным показать, что верят во Христа?

- Есть свинину, - выкрикивает кто-то из группы.

– Именно так, потому что мусульмане и евреи ее не употребляют. Так возникла традиция приготовления хамона (сыровяленое свиное бедро. – Gazeta.ua), которого теперь готовят десятки видов, он стал национальный деликатесом страны.

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"Отдай деньги, потому что я мафия"

В центре города среди дня 20-летний чернокожий под два метра роста вжимает мне в руки какую-то копеечную бижутерию на запястья.

- Дай деньги, потому что меня завтра с семьей депортируют домой, в Африку, – говорит.

- Не дам ни цента и забери свое барахло, – отвечаю.

- Я здесь – мафия. Мы сейчас тебя побьем. Здесь еще есть ребята за углом, – грозится.

– Только попробуй. Я из Украины, меня таким не испугаешь, – отвечаю и ухожу. Он не преследует.

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В Испании легализованы проституция и марихуана, а на улице могут предложить кокаин.

Хостел, в котором остановился, имеет прекрасный вид с террасы на центральную часть города и крыши. Стоит 15,5 евро за ночь.

Вечером все собираются любоваться закатом, а специальный работник призывает на ночную программу – посетить три бара компанией из хостела за 15 евро. Несколько шотов в каждом заведении включены в сумму. Его перебивает американец Мэтью, 43 года. В спортивной форме, худой, и не бритый несколько дней, с похмелья. Сержант армии США в отставке. Служил в Ираке. Пока не было дома, жена подала на развод. Вернулся, продал дом в Техасе. Ездит по миру. Вернулся из Филиппин, летит через несколько дней в Мексику, почти рядом с домом. Все вещи – в двух рюкзаках.

Пока был в Ираке, жена подала на развод. Продал дом в Техасе. Ездит по миру. Все вещи – в двух рюкзаках

– Я вчера с вами гулял, скучно было, – говорит Мэтью. – на плитку падает его iPhone.

– Смотри! – говорю. – Разобьешь же, жалко.

– Да я уже пять штук потерял за полгода, – рассказывает. – Последний украла какая-то малолетка. Познакомились в клубе. Нюхали кокаин в туалете, пили. Потом поехали ко мне. Доходит до секса, а она говорит, что ей 16. Уложил ее отдельно спать. А утром встаю, а она ушла, украв телефон и сигареты.

На фоне играет испанские классические мелодии на гитаре голландец, 37-летний Кевин. Научился сам. Выступает на улице. Ездит по стране. В день в среднем зарабатывает 45 евро. Заплатил городу за право выступать. Знает пять языков. Занимается йогой, не пьет алкоголь.

Смеркается здесь поздно, около восьми вечера. Однако город не засыпает. Тысячи гуляк заполняют площади и кафе. Танцуют. Пьют вино и сангрию. Они в Мадриде дешевые – 1-3 евро.

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Под знаменем короны и креста

В Мадриде множго соседей – итальянцев и французов, выходцев из бывших колоний в Центральной и Латинской Америке, Филиппин и африканских стран.

В Испании сильны региональные идентичности и нужны объединительные символы. В Мадриде такие - монархи, выдающиеся художники, как то писатель Сервантес или художники Веласкес и Гойя, военные деятели. Им посвящено множество памятников и названий улиц.

Мадрид – это хвастовство "Золотым веком", когда Испания завершила Реконкисту и нечаянно открыла Америку

Мадрид – это хвастовство "Золотым веком", когда Испания завершила Реконкисту, нечаянно открыла Америку и завладела большой частью известного тогда мира, а горстка конкистадоров с их союзником оспой уничтожали многомиллионные империи ацтеков и майя.

Автор: Игорь Тимоць Резиденция испанского короля Филиппа VI

Можно попасть во дворец короля Филиппа VI. Здание имеет 3500 комнат. Это самая большая действующая резиденция европейского короля. 53-летний монарх там иногда живет, принимает визиты. В большинстве живет возле Мадрида. Можно посетить часть монарших палат, посмотреть на доспехи и оружие королей.

В музеи в последние два часа работы можно попасть бесплатно

Взрослый билет стоит 10 евро, детский – 5 евро. В этот дворец и во многие музеи в последние два часа их работы ежедневно можно попасть бесплатно. Огромные очереди перед входом продвигаются быстро.

Чтобы почувствовать дух доколумбовой Америки, стоит посетить "Музей Америк" – вход бесплатный, однако подписи под всеми экспонатами только на испанском. Там можно увидеть атрибуты жизни индейцев обеих Америк и более поздних сообществ. От обсидиановых мечей ацтеков до каноэ и вигвамов племен Северной Америки.

Многие гости города посещают "Национальный музей Прадо" с одной из самых больших в мире коллекцией картин. Содержит почти 8 тыс. полотен, 9 тыс. рисунков и тысячу скульптур XII-XIX вв. Основан из бывшей королевской коллекции. Среди произведений – картины Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Рубенса, Гойи. "Прадо" означает "лужайка для праздников".

Средневековые замки и узкие улочки

Сеговия – типичный испанский городок в 90 км к северу от Мадрида. Тонкие закрученные каменные улочки, огромный собор с накоплением эклектики и замок Альказар, с которого Уолт Дисней срисовал дворец для своего логотипа.

Уолт Дисней изобразил дворец для своего логотипа

Здесь расположен один из самых лучше сохранившихся римских акведуков в мире. Самый большой в Западной Европе. Возраст - почти 2000 лет. Длина арочной конструкции через овраг - 728 м. Действовал до XI в., пока в 1072 году во время осады мавры не разрушили несколько секций. В XV веке. испанцы отстроили, и водопровод работал вплоть до конца XIX ст.

Добраться в Сеговию можно с автовокзала со станции метро Монклоа. Билет на автобус стоит 4,2 евро. С центра Мадрида на вокзал курсирует бесплатный бус 001.

Автор: Игорь Тимоць Резиденция испанского короля Филиппа VI

Толедо – город в 70 км к югу от Мадрида. В прошлом столица государства вестготов и впоследствии Кастилии. Расположен на скалистом обрыве, со средневековыми стенами и узкими сбивчивыми улочками. В мире известна "толедская сталь", поэтому в городе продают от мечей и доспехов нормального размера до маленьких сувенирных. Можно посетить музей художника Эль Греко, который здесь жил, побывать в древних синагогах или мечети, превратившихся в музеи.

Добраться можно с автовокзала на метро площади Эллиптика. Билет стоит около 5 евро.