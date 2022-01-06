Продуктовые магазины работают до 20 часов вечера, а солярии - до 22 - украинка о жизни в Нидерландах

Фото: предоставила Анна Беленькая

Украинская писательница Анна Беленькая семь лет живет в городе Хаарлем в Нидерландах. После многолетнего опыта работы в офисе стала работать на дому. График девушки, как и всех нидерналдцев, расписан почасово на несколько недель вперед. Эта планировка жизни, говорит Анна, успокаивает и дает уверенность в завтрашнем дне. Хотя адаптироваться в новой стране ей было непросто. Об особенностях жизни в Нидерландах она рассказала Gazeta.ua.

"Эмиграция – это такой процесс, к которому, к сожалению, люди не могут заранее подготовиться. Есть только это розовое и сладкое мнение о том, что уедешь в Европу, и жизнь сразу станет сказочной. Я была очень молода и наивна. Когда переехала, пришлось привыкать ко всему.

Единственное, к чему все еще трудно приспособиться – нехватка солнца и частые дожди. С конца октября по конец марта будет серая дождливая погода. Местные врачи даже маленьким детям советуют принимать витамин Д и ходить в солярий. Продуктовые магазины работают до 20 часов вечера, а солярии – до 22. Солнца не хватает. Как только оно выходит, все на улице. Есть даже такое понятие – "Eеrste korte broek dag" – день, когда ты впервые за сезон можешь одеть шорты. И если ты на следующий день приходишь на работу с не сожженным от солнца лицом, тебе все удивляются: чем ты вообще занимался в солнечный день, если не гулял под открытым небом? Здесь есть такое неписаное правило: вышло солнце – выходи на улицу, независимо от того, чем ты был занят. Потому что оно может через 40 минут исчезнуть и не выходить в последующие две недели".

Часто хожу подбирать себе одежду в детские магазины, потому что взрослый нидердандский размер XS для меня великоват.

Неудобно было привыкать к большим размерам одежды и высоким ступенькам – говорит Анна. Ведь нидерландцы – довольно крупные люди.

"Средний нидерландец выше среднего украинца. Метр 80, два метра – это нормальный рост для местного. Я со своими 168 сантиметрами имею рост 12-летней голландской девочки. Часто хожу подбирать себе одежду в детские магазины, потому что взрослый нидердандский размер XS для меня великоват.

Сейчас мне нужно сменить письменный стол, потому что мой слишком высокий, и начали болеть спина и плечи, потому что очень много времени за столом провожу. Но низших столов в продаже нет. Заказать у столяра – дорого. Все, что сделано руками, в 3-4 раза дороже. Там очень ценится человеческий труд. Заказать сделанное руками в Нидерландах могут только люди с высоким уровнем достатка", - отметила девушка.

Однако, несмотря на определенные культурные и общественные отличия, Анна признается, что в Нидерландах смогла избавиться от постоянной тревоги, которую испытывала на родине

"Я этим летом провела в Украине два месяца и поняла, что за годы жизни в Нидерландах отвыкла от этой внутренней тревоги, которую испытывала на родине. Это такое умение быть все время на стреме: сумочку держать перед собой, чтобы не выхватили, поздно не ходить, договариваться, чтобы кто-то тебя встретил… Я от этого очень сильно отвыкла за семь лет эмиграции.

Уровень взаимопомощи в Нидерландах высок. Видела, как женщина-велосипедистка упала – сразу несколько человек возле нее остановились и вызвали скорую. Все дождались, пока скорая приехала и ее забрали. Здесь хотя общество и закрытое, но если нужна помощь, вообще никаких проблем. Вы можете спокойно подойти к полицейскому попросить провести в дом или гостиницу по темной улице. Потому что считается, что полицейский твой друг.

Когда в автобусе у какой-то женщины заплакал ребенок, водитель начал напевать колыбельную

Здесь очень безопасно и спокойно. Первое, что во мне изменилось – это разгладилась морщинка между бровями. Я перестала быть нахмуренной и озабоченной. Люди улыбаются. Раз видела, что когда в автобусе у какой-то женщины заплакал ребенок, водитель начал напевать колыбельную. Вот такие моменты дают чувство внутреннего комфорта, потому что к нему тоже привыкаешь, и удивляешься, когда не встречаешь такого в Италии или Германии, не говоря уже об Украине.

Мне очень нравится, что люди здесь очень ценят свое время. Если один голландец приглашает другого на кофе, тот открывает расписание и видит, что на кофе может выделить час через три недели в четверг в 15.30. И это не шутка. Здесь у людей очень плотный график. Все жестко держат баланс между работой и жизнью. Когда я работала здесь в офисе, все заканчивали в 17.00, и когда я задерживалась на работе, мне говорили: "Анна, ты делаешь дискомфортно всем коллегам".

Зимой большинство нидерландцев уже думает об отпуске летом. Ибо зимний отдых у них был запланирован примерно в июне-июле. И это классно. Ты планируешь походы к врачу за полгода.

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В нашем доме в основном живут люди старше моих родителей. Даже после 65 они все очень активны. Наши соседи сейчас уехали машиной в трехнедельный тур по Европе. Говорят: у нас наступает плохая погода, а мы подем немного солнца словим.

Я себя едва утром собираю, чтобы сделать йогу, а наш сосед за 60 бегает каждое утро. В 7.30 он выходит из дома – хоть дождь, хоть снег, хоть ураган.

Люди по 70 лет сидят в ресторанах, наслаждаются вином и своей жизнью. Мне тоже хотелось бы иметь такую жизнь в их возрасте", - рассказала Анна Беленькая.

Нидерландцы выходят на улицу с распущенными мокрыми только помытыми волосами. Никаких шапок или перчаток не надевают. Ездят на велосипеде даже в дождь или снег. В их домах всегда прохладно. Об этом Gazeta.ua рассказала писательница и преподаватель Оксана Лозинская, которая 13 лет живет в Нидерландах.