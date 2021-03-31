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среда, 31 марта 2021 19:15

В Нидерландах не носят шапок и рукавиц

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  Голландцы - одна из самых выносливых наций мира
Голландцы - одна из самых выносливых наций мира

Голландцы выходят на улицу с распущенными мокрыми только помытыми волосами. Никаких шапок или перчаток не надевают. Ездят на велосипеде даже в дождь или снег. В их домах всегда прохладно.

Об этом Gazeta.ua рассказала писательница и преподаватель Оксана Лозинская, которая 13 лет живет в Нидерландах.

"Голландцы выходят на улицу с распущенными мокрыми только помытыми волосами. Никаких шапок или перчаток не надевают. Носят разве шарфы, там очень сильные ветры, и когда едешь на велосипеде, без шарфа действительно продувает. Голландцы с детства всегда на велосипеде, в любую погоду - в дождь, снег, холод. Это очень закаляет.

У них в помещении всегда прохладно. Ночью в доме температура не выше 16-17 градусов. Ребенок с детства спит в комнате, где отопление не включено. Днем в доме максимальная температура 20-21 градус, а когда уходят из дома, отопление вообще выключают, потому что думают об окружающей среде и о высоких счетах. Я когда привыкала, так мерзла, что даже плакала. Но за годы тело перестроилось.

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У них есть понятие национального характера. Это страна, которая в большинстве своей территории живет под уровнем моря. Голландцы постоянно строили дамбы, чтобы защититься от этой стихии. Поэтому у них выносливость намного больше, чем у украинцев. Они, наверное, одна из самых выносливых наций мира", - сказала Оксана Лозинская.

В Нидерландах детей отдают в садик с двух месяцев.

"Если мама кормит грудью ребенка более 6 месяцев, считается чудачкой. Это все связано с высокой производительностью труда. Экономическая ответственность за это государство и его успех лежит не только на мужчинах, но и на женщинах", - поделилась Оксана Лозинская.

Автор: Валерия Радзиевская
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