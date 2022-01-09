Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж

Фото: Валерий Шмаков

На протяжении новогодне-рождественских праздников между Львовом и Брюховичами курсировал праздничный ретро-поезд, собравший немало поклонников среди горожан и туристов.

Праздничный поезд, в составе паровоза серии Эр № 797-86 и двух пассажирских вагонов, дважды в день отправлялся с первого перрона Львовского вокзала. Львовяне окрестили его Хогвартс-экспрессом. Последний в романе о Гарри Поттере отправлялся с заколдованной платформы 9 ¾ лондонского вокзала "Кингс-Кросс".

Пассажирами рождественского экспресса являлись преимущественно семьи с детьми. На станции Брюховичи пассажиров угощали чаем, кофе, сладостями и глинтвейном.

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В обратную сторону из Брюховича во Львов поезд тянул маневровый дизельный локомотив ЧМЭ3, поскольку на станции в Брюховичах нет поворотного круга для разворота паровоза.

Стоимость билетов для взрослых составила 54 гривны, детям – 40 гривен 49 копеек. Однако не все желающие смогли проехаться ретро-поездом, поскольку билеты в кассах вокзала быстро раскупали. В последние дни Рождества к поезду присоединили дополнительные два вагона.

Как отметил в комментарии Gazeta.ua машинист Александр Полищук, таких паровозов в Украине осталось мало, есть только у некоторых депо. Во Львовском есть еще грузовой паровоз Л-3535, он также курсировал на этом маршруте в прошлые годы.

"Управлять паровозом непросто, нужен физический труд. Лопатой бросать уголь. На дизельных локомотивах тяга двигателя внутреннего сгорания передается на электродвигатель. А здесь только уголь и вода. Уголь горит, вода кипит, пар идет в сухопарник (элемент парового котла, отделяющий пар от паровых капель.-Gazeta.ua), еще там перегревается. Открыл регулятор, из котла пара подается в цилиндр паровой машины и приводит паровоз в движение", - добавил он.

Паровоз Эр-797-86 построен в 1953 году на заводе Ganz-MAVAG в Венгрии. Долгое время паровоз водил товарные поезда на территории Ивано-Франковской дирекции Львовской железной дороги. Позже его передали в депо Коломыя. В 2015 году прошел ремонт в депо Цветково Одесской железной дороги. В конце 2017 ремонт котла паровоза провели на Львовском локомотивно-ремонтном заводе.

25 декабря Укрзализныця запустила экспресс из Львова в Карпаты. "Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов - Ясиня - Львов. Из Львова поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25. Также "лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января. Будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении, из Славска, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.