Укрзализныця добавила более 1,5 тыс. мест на топовые направления

Укрзализныця добавила в продажу 1650 билетов на самые популярные направления. Фото: УЗ

Укрзализныця запустила продажу дополнительных билетов на популярные направления. В частности, на рейсы, запланированные на 5 января.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января", - говорится в сообщении.

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В частности, дополнительные билеты появились:

- с киевского в донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно – до 500 мест дополнительно;

- из Киева и Харькова – дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности во Львов;

- с донецкого и днепровского направлений – 150 мест в западном направлении;

- с одесского направления – 240 мест в Карпаты.

Кроме того, добавлены вагоны в поезд №102/101 Киев-Херсон и №20/19 Киев-Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.

25 декабря Укрзализныця запустила экспресс из Львова в Карпаты. "Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов - Ясиня - Львов. Из Львова поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25.