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суббота, 08 января 2022 17:57

Укрзализныця назначила дополнительные даты курсирования "Лыжного экспресса"

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Укрзализныця назначила дополнительные даты курсирования &quot;Лыжного экспресса&quot;
"Лыжный экспресс" будет дополнительно курсировать 10 и 16 января. Фото: uzhgorod

"Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Поезд №745/746 Киев — Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении, из Славска, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50. По пути к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе", - сказано в сообщении.

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На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

"Укрзализныця" запускает рождественский паровоз. Он будет курсировать от станции Киев-Пассажирский через станцию ​​Дарница без остановки и обратно.

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