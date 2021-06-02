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среда, 02 июня 2021 14:01

Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
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Львовская детская железная дорога открыла 70-й сезон поездок
Фото: Валерий Шмаков
Львовская детская железная дорога открыла 70-й сезон поездок
Львовская детская железная дорога открыла 70-й сезон поездок
Львовская детская железная дорога открыла 70-й сезон поездок
Львовская детская железная дорога открыла 70-й сезон поездок

В День защиты детей Львовская детская железная дорога в Стрыйском парке открыла 70-й сезон поездок. Поезд "Ветерок" будет курсировать между станциями "Парковая" и "Солнечная" в выходные и праздничные дни до последнего воскресенья сентября.

Время работы с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 17:00. Цена взрослого билета составляет 25 грн, для детей - 12,50 грн.

"Изюминкой" железной дороги является то, что весь ее персонал - школьники из кружка юного железнодорожника. Здесь они под присмотром взрослых работают на должностях машинистов, стрелочников, ревизоров, дикторов, операторов, дежурных по станциям, проводников и помощников машинистов. Многие дети после такой практики выбирают себе профессию железнодорожника.

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Перед началом сезона вагоны восстановили, покрасили и вставили окна вместо разбитых. Поскольку за время простоя вандалы испортили имущество.

На железной дороге действуют карантинные ограничения на количество пассажиров в вагонах. В прошлом году из-за пандемии железная дорога не работала.

Детская железная дорога работает во Львове с 1951 года и этой осенью отмечает 70-летие со дня первого запуска поезда. За это время воспитала более 30 тыс. юных железнодорожников. Имеет две станции - "Парковая" и "Солнечная". До 1976-го существовала еще станция - "Детский городок". Впоследствии в связи с ремонтом ул. Стрыйской маршрут сократили. Сегодня его длина составляет 1,2 км.

Тепловоз ТУ2-087 возит пассажиров с 1961 года. Также в депо стоит ТУ3-039 - единственный на территории СНГ тепловоз этой серии, что до сих пор эксплуатируется.

В Украине насчитывается девять детских железных дорог. Кроме Львова детская железная дорога действует в Киеве, Днепре, Запорожье, Харьков, Ровно, Луцке, Ужгороде. Также в оккупированном Донецке. Самая старая из них открылась в Днепре в 1936 году.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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