День защиты детей: как отмечают в Украине

1 июня - не единственный детский праздник в году. Фото: pixabay.com

Ежегодно в Украине и мире отмечают День защиты детей. Праздник основали, чтобы привлечь внимание к проблемам и правам ребенка.

Ежегодно в этот день организуют ярмарки, фестивали, выставки и различные развлекательные мероприятия. Также проводят акции и митинги по защите детских прав. Традиционно праздник совпадает с началом школьных каникул. В Украине его отмечают с 1998 года.

Первая международная конференция по проблемам молодежи состоялась в Женеве 1 июня 1925-го. Сам же праздник учредили в Париже в 1949 году решением Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950-м в 51 стране мира.

Волонтеры в День защиты детей посещают детские дома и помогают сиротам. Также проводят благотворительные сборы для детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

1 июня - не единственный детский праздник в году. Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября. В этот день 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Украина ратифицировала ее 27 сентября 1991-го.

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Процесс дошкольного образования в Украине полностью переформатируют на законодательном уровне. Оно будет рассматриваться как образование стадии раннего развития человека. Это укладывается в концепцию развития анонсированного президентом университета.