В Киев запустили современные пригородные поезда: фото обновок

Укрзализныця запустила пригородные поезда, которые будут курсировать из Киева в Васильков и в обратном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: Укрзализныця

Это стало возможным благодаря реконструкции участка Васильков-Васильков-2 в рамках проекта Kyiv City Express президентской программы "Большое строительство".

Ожидается, что в будни пассажиропоток на маршруте будет 5-7 тыс. пассажиров в сутки.

"В рамках реконструкции участка Васильков - Васильков-2 установили 258 опор и электрифицировали 11 км путей. Модернизировали четыре железнодорожных переезда, капитально отремонтировали более 10 км путей, уложили почти 9 км плит безстыковых путей и расчистили полосу отвода от деревьев и другой растительности. Также на участке внедрили современную микропроцессорную систему стрелок и сигналов", - говорится в сообщении.

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Также построили новую пассажирскую платформу в Василькове. Ее оборудовали системой звукового оповещения пассажиров, камерами видеонаблюдения и информационными табло.

"Отныне именно сюда будут прибывать все пригородные поезда из Киева. Раньше они приезжали к станции Васильков-1 в поселке Калиновка, что в 10 км от Василькова. То есть жители города Васильков тратили дополнительные время и средства, чтобы доехать до железнодорожной станции", - добавили в Укрзализныце.

Между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и №6046 Васильков-2 - Киев будут доезжать в столицу за 37 мин.

25 декабря Укрзализныця запустила экспресс из Львова в Карпаты. "Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов - Ясиня - Львов. Из Львова поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25.