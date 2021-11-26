Что нужно знать об отдыхе в Карпатах: основные направления и цены

Львовщина, Ивано-Франковская область и Закарпатье – наиболее туристические регионы Украины. Кроме исторических достопримечательностей, природных парков и рекреационных зон, здесь предоставляют качественные и комфортные условия отдыха. Особенно популярны зимние туры в Карпаты на Новый год и Рождество. Ведь местность поражает своим колоритом и традициями.

Как выбрать отдых в зимних Карпатах и какие услуги предлагают туристические компании читайте на Gazeta.ua.

Экскурсионные туры

Такие путешествия позволяют исследовать регион – посетить уникальные природные объекты – горные вершины, водопады, озера, горные долины и высокие перевалы украинских Карпат. Выбор огромен, а живописные пейзажи порадуют глаз путешественников.

Туры в Карпаты особенно популярны на Новый год и Рождество

Туры включают посещение средневековых крепостей и замков: Олеский, Золочевский, Подгорецкий и Свиржский - во Львовской области, дворец графов Шенборнов, Паланок, Сент-Николаш, Ужгородский и Невицкий - в Закарпатье.

Чтобы познакомиться с культурой, традициями, обычаями, обрядами, театрализованными действиями, посетить музеи, отведать гуцульские блюда – выбирайте туры по городам и селам Карпат.

Если же интересует старинная архитектура городов – предлагают путешествия, которые не обходят Львов и Ужгород. Профессиональные экскурсоводы, хорошо знающие историю, байки и легенды проведут по интересным маршрутам и расскажут о самых выдающихся архитектурных достопримечательностях.

Часто экскурсионные туры включают в себя посещение бальнеологических курортов Прикарпатья и Закарпатья и дегустрацию целебных вод.

Экскурсионные туры длятся до 8 дней, цена – до 8 800 грн.

Походы по горам

Подъемы на самые высокие вершины Карпат не сложны. Подходят для начинающих и туристов с детьми. Кроме удивительных пейзажей и невероятных фотолокаций в походах можно отдохнуть от городской жизни. Туры не ограничиваются летним сезоном, а профессиональные гиды в этом помогут.

Туры в Карпаты особенно популярны на Новый год и Рождество

Туристические компании предлагают подъемы на Говерлу, Петрос, Хомяк, Сивулю, Смортич, Поп Иван Черногорский и Мармаросский.

Экскурсионные туры длятся до 3 дней, цена – до 3000 грн с проживанием в комфортных условиях.

Спа-отдых в Карпатах

Чаны под открытым небом, сауны, термальные бассейны – самый привлекательный и комфортный отдых в любое время года. В таких турах можно не только расслабиться, но оздоровиться. Спа-процедуры можно сочетать с дегустацией местной еды и напитков – вина и наливок.

Спа-туры длятся до 3 дней, цена – до 2750 грн.

Туры в Карпаты особенно популярны на Новый год и Рождество

Сезонные горнолыжные туры

Катание на лыжах и сноубордах – самый популярный отдых в горах. Карпаты предлагают огромный выбор горнолыжных трасс для профессионалов и новичков в Буковеле и Драгобрате. Такие туры можно дополнять спа-процедурами, дегустацией местной кухни, экскурсиями.

Стоимость путевок на горнолыжные курорты зависит от условий и количества дней отдыха, проката спортивного снаряжения, услуг инструкторов.

Горнолыжные туры длятся до 7 дней, а цены стартуют от 1995 грн.