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четверг, 08 июля 2021 06:51

Зинченко сорвался

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- А Зинченко вы знаете? - спрашивает меня 12-летний сын друга перед стартом Евро.

Машинально отвечаю, что да. И только потом понимаю - соврал. На самом деле по работе с популярным ныне футболистом Украины сталкиваться не приходилось. Только писал о нем.

Александр, пусть и ошибся в финальном матче Лиги чемпионов, доказал, что достоин места в стартовом составе самого "Манчестер Сити", который тренирует Пеп Гвардиола.

Достичь таких успехов уроженцу Радомышля Житомирской области помогла светлая, в прямом и переносном смысле, голова. Он правильно относился к критике, никому не затыкал рот, только тонко подшучивал над экспертами, которые предрекали ему провал английской карьеры.

Матч против Австрии на Евро Зинченко, как и вся команда, провалил. И получил вполне справедливые ведра помоев. Был уверен, что среагирует правильно. Но психологическое состояние игрока после неудачи в главном матче клубного сезона и атак в инстаграме, связанных с персоной его жены-тележурналистки, дал трещину.

И Зинченко сорвался. Забил гол шведам и побежал к сектору украинских болельщиков, затыкая им рот. Тем, которые не пожалели времени и денег, чтобы приехать в Глазго и поддержать команду после австрийского позора. И искренне радовались его решающему результативному действию - голевой передаче на Довбика.

Игра Зинченко и победа в 1/8 порадовали. Но осадок после прижатых к губам пальцев и "Тихо, б .." остался.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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Дата
08
июля

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