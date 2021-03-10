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четверг, 11 марта 2021 05:10

"Заря" способна побороться за первое место

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Луганская "Заря" в чемпионате Украины по футболу выиграла семь матчей подряд. Нанесла пока единственное поражение в турнире донецкому "Шахтеру". Занимает третье место. Отстает на восемь очков от лидера - "Динамо" и на пять - от "Шахтера", который идет вторым. Но луганская команда имеет матч в запасе.

- Луганчане могут подстраиваться под игру каждого соперника. "Заря" играет по ситуации, - говорит футбольный эксперт Всеволод Кевлич, 51 год. - Может действовать первым номером, может играть от обороны в нужный момент, может ждать или придержать мяч. Это называется культура игры, когда команда получает удовольствие от футбола, а не работает на поле.

В матче против "Шахтера" был их день. Интересно посмотреть, когда будет "не их". Когда что-то не будет получаться. В этот момент должны проявиться резервы развития и возможности стать лучше. Такие матчи покажут потенциал и амбиции команды Виктора Скрипника в сезоне. Единственный риск - что тренер со своей либеральностью может упустить момент, когда команда поймает эйфорию.

Относительно шансов "Зари" побороться за первое место. Они с киевлянами нехорошо играют - в лучшем случае, вничью. Над командой Скрипника не должно быть давления стать чемпионом, которое есть у наших грандов. Это может стать весомым преимуществом. "Заря" находится в выигрышной ситуации.

14 марта, в воскресенье, "Заря" будет принимать "Динамо". Начало - 17:00, текстовая трансляция - gazeta.ua.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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