"Успехом станет участие сборной в четвертьфинале чемпионата Европы"

Финальная часть футбольного чемпионата Европы - Евро-2020/21, перенесенная из-за пандемии, станет главным спортивным событием года для украинского болельщика. Подопечные тренера 44-летнего Андрея Шевченко пробились на Евро, выиграв отборочный турнир.

Евро-2020/21 должен пройти в 12 странах, начаться 11 июня и продолжаться месяц. Наша команда на групповом этапе должна сыграть против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Две команды гарантированно выходят из группы, третья - на 60 процентов.

Прошлый чемпионат наши провалили. Тогдашняя команда Михаила Фоменко заняла последнее место из 24 участников. Украина за три матча не забила ни одного мяча.

В этом году выход из группы - задача-минимум. Успехом станет участие в четвертьфинале, триумфом - полуфинал. Большего наша команда объективно достичь не готова.

Проблем у Шевченко хватает. Одна из них: выбор основного вратаря. В команде был первый номер - Андрей Пятов, ее капитан. Но в 2020 он потерял место в стартовом составе донецкого "Шахтера". Его заменил 18-летний Анатолий Трубин. Если сохранит статус, то подорвет позиции Пятова и в сборной.

В центре защиты надо менять Сергея Кривцова. Он ненадежен. Здесь решение готово - Илья Забарный за второе полугодие 2020-го получил практику матчей высокого уровня. Неясно, что делать с позицией левого вингера. Последнее десятилетие ее занимал Евгений Коноплянка. Но кажется, что с футболом высокого уровня на протяжении прошлого года он окончательно закончил.

Январь - период, когда можно переходить из одного клуба в другой. Именно это надо сделать Александру Зинченко - ключевому полузащитнику сборной, который в основном сидит на скамье запасных в английском "Манчестер Сити". Зато Руслан Малиновский - сильнейший сегодня игрок Украины - имеет большие шансы на место в стартовом составе итальянской "Аталанты" из-за ухода лидера команды Папу Гомеса.

В конце года хорошо сыграл за бельгийский "Гент" основной нападающий сборной Роман Яремчук. Это пошло на пользу команде Шевченко. Не исключено, что зимой футболист сменит клуб. Если это случится, есть риск, что он снизит уровень в первой половине 2021-го из-за привыкания к новой команде.

Официальный 2021 сборная начнет в марте - поединками отбора на Кубок мира. Закончит ими же в ноябре. Их разделит Евро-2020/21.

Андрей Шевченко начинает с командой третий цикл. Во время первого не вышли на Кубок мира-2018, однако соперников имели сильных. Поэтому Шевченко незаслуженно жестко критиковали. Во втором заняли первое место в группе отбора, опередив Португалию - чемпиона Евро-2016. Однако система квалификации была легкая и давала права на ошибку. Шевченко взял реванш за прошлую неудачу, но на этот раз тренера слишком захвалили.

Объективную оценку уровня Шевченко-тренера даст наступивший год.